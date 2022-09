Miguel Ajú no se anduvo por las ramas y dijo que no esperará la titularidad por siempre

Miguel Ajú tiene contrato con Alajuelense hasta el 2025. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Miguel Ajú, guardameta suplente de Alajuelense, tiene muy claro su rol en el club, respeta la decisión de ser suplente este torneo, pero afirma que no se conformará a serlo por siempre.

Previo al duelo ante Sporting, el arquero fue muy sincero al decir que a su edad lo que quiere y necesita es jugar, por lo que esperará un tiempito, sino no descarta buscar vida en otro lado. El meta renovó contrato en junio con los erizos hasta 2025.

La afición manuda respalda al meta de 22 años y lo quiere ver jugar, deseos que el jugador agradece y esperar que pronto se les haga realidad, según dijo a FUTV.

Miguel Ajú: "Sé que no tengo regularidad en el torneo nacional"

“Es difícil, no voy a mentirme a mí mismo y ser hipócrita de decir que estoy feliz así, porque no lo estoy, soy una persona ambiciosa, que quiere cumplir sus metas y objetivos. Agradezco a quienes puedan gritar mi nombre, pero recalco que esto es un equipo, somos una institución que vela por competir y el que juegue tiene que hacerlo de la mejor manera en beneficio del club, eso es lo más importante.

“Yo buscaré la opción de poder jugar, no por tener paciencia significa que vaya a bajar los brazos o conformarme con no jugar, no soy un conformista y sino buscaré opciones. Hablaré con mi representante para ver qué pasa el próximo torneo, por el momento estoy enfocado en el equipo”.

Pese a sus palabras, Ajú afirma que respalda a Leonel Moreira como titular, a quien define como una gran persona y ser humano.