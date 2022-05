Miguel Ajú se topa al final del torneo otro chance de alzar la mano en el marco de Alajuelense

Miguel Ajú celebró a lo grande el triunfo de Alajuelense ante Herediano. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Miguel Ajú, el joven guardameta de Alajuelense, podría acabar la primera fase del Clausura 2022 de la misma manera en que la inició, siendo titular en el marco manudo por una sanción del arquero estelar, Leonel Moreira.

Coincidencia o no, el meta de 22 años será parte del once inicial este jueves ante San Carlos, por el castigo a Osito, además, en la última jornada ante el Santos, sus posibilidades de jugar también son altas por la rotación que podrían hacer los erizos.

El castigo de Moreira es solo de una mejenga, pero duelos como estos, en los que el León ya tiene hasta amarrado el liderato, son la oportunidad ideal para darle más rodaje al muchacho, de la misma forma que al inicio del campeonato, momento en el que cosechó buenos comentarios.

Lo de Ajú es destacable ya que, incluso, salvó este domingo al León en al menos un par de acciones ante Herediano, cuando debió entrar luego que expulsaran a Leo, lo cual fue reconocido por la afición eriza.

“Les agradezco a todas las personas por el apoyo, a mis compañeros. Desde la primera vez que jugué acá, he tenido perseverancia y paciencia, siento que me llegó la oportunidad.

“Estoy contento, agradecido con el departamento de porteros y ahora tengo que acuerpar a mi compañero, un gran portero como es Leo, que siempre me ha dicho que esté preparado. Siempre me ha enseñado y me ha corregido en cosas tácticas, técnicas y hoy en día es devolver con agradecimiento de la mejor manera en la cancha”, dijo Miguel luego de la victoria contra los florenses.

De hecho, el domingo, el muchacho fue de los jugadores manudos que más celebró la victoria en el campo y algunos aficionados, que se metieron al campo, hasta festejaron a su lado.

“La verdad tengo un sentimiento muy bonito a nivel individual y grupal, estoy contento por el grupo, porque sabemos del esfuerzo y la dedicación que hemos hecho durante la semana. Durante todo este torneo ha sido difícil, hemos tenido críticas, hemos tenido altas y bajas, pero es parte del fútbol, es parte de ser profesional. Somos profesionales y tenemos que jugar en cualquier tipo de situación”, agregó.

Leonel Moreira se fue de roja por una impedir una acción manifiesta de gol del florense Gerson Torres. (Albert Marín)

Confianza

La grada manuda le da toda su confianza al Gato, como le llaman en el club, ya que incluso le ven condiciones hasta para pelearle el puesto a Moreira.

“Yo por supuesto le tengo confianza, creo que él nos puede dar esa seguridad en la portería y ya está para hacerlo, ya acumuló la experiencia y el rodaje, podría ser hasta titular, el tema está en Osito, que no lo van a sentar por tema del Mundial y el premio que significa”, comentó Henry Tencio Gamboa, un manudo de Cartago

A este fiebre le gusta que Ajú tiene buenos reflejos y una buena estatura para el puesto. “Pero no es como (Mauricio) Vargas, que era alto, pero lento en reacción, además de la edad que para porteros es perfecta”.

Andrés Baldí, vecino de San Rafael de Alajuela, considera que es un portero de proyección que puede darle buenas cosas a la Liga, aunque aún le falta un toque de camino.

“Creo que es un portero que si se trabaja bien puede llegar a tener buenas condiciones, todavía siento que le falta un toque, siento que con un buen preparador de porteros se potenciaría muchísimo”, destacó.