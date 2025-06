Miguel Davis: de vivir una vida llena de excesos y mujeres a disfrutar de la tranquilidad y el amor de Dios

Miguel Davis, exjugador de la Selección Nacional de Italia 90 junto a su esposa Zeidy González. Yenci Aguilar. (Cortesía. /Cortesía.)

Miguel Davis, aquel mediocampista que deslumbró en las canchas con la Selección Nacional, Alajuelense y Cartaginés, hoy vive una realidad muy distinta a la de sus días de gloria y excesos.

Atrás quedaron aquellos momentos en los que el limonense andaba de mal portado, dando paso a una existencia de paz y sosiego en su hogar en Guácimo, Limón. ¿La clave de este radical cambio? La fe, que llegó a su vida de la mano de su esposa Zeidy, transformando por completo al talentoso volante.

Davis, hoy con 58 años debutó con la Liga en 1989 y se retiró de las canchas 10 años después. Además de su paso por el cuadro manudo, jugó en Turrialba, Carmelita, Cartaginés, Santos y Limón y reconoce que la vida ha sido difícil juego de dejar las canchas.

Su talento dentro de la grama le valió un espacio en el primer mundial mayor, pero su indisciplina le pasó factura y se quedó con las ganas de jugar en Italia 90. Sin embargo, reconoce que esta es una de las mejores experiencias que ha vivido en su vida.

“Imagínese que era la primera vez que me subía a un avión. Fue una gran experiencia y aunque no nos hicimos millonarios, pasamos momentos lindísimos”, expresó emocionado.

Miguel llegó con su esposa y su sobrino Jordan, al homenaje que se realizó a aquel equipo que tocó la gloria en suelo europeo, en la primera copa del mundo y en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños se mostró emocionado, por reencontrarse con el técnico Bora Milutinovic y con algunos excompañeros como Alexandre Guimaraes, Hernán Medford y Rónald González.

Miguel Davis jugó en clubes como Alajuelense, Cartaginés y Carmelita. Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol. ( Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol. /Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.)

Renacido

- ¿Cómo es la vida de Miguel Davis 35 años después de Italia 90?

Vivo muy bien, gracias a Dios, tengo salud, mi trabajito, Dios me ha ayudado mucho, porque fui muy mal portado. Tuve seis hijos, con 3 mujeres diferentes, era muy mujeriego y eso creo, lo traía desde niño, porque era tremendo.

Tengo 4 nietos y laboro desde hace 3 años para una empresa llamada Corrugados Alta Vista, es una cartonera y yo estoy en un departamento que hace las divisiones para las cajas.

- ¿Qué lo ayudó a enderezar su vida?

Tengo 15 años de portarme bien, conocí a Dios gracias a mi esposa y aquí vamos. Ahora tengo una vida muy tranquila. No me desespero, hay momentos difíciles, hay momentos lindos. Pero gracias a Dios vamos saliendo adelante.

“Mejengueo cada 15 días con un grupo de veteranos y me encanta ver partidos, me pican las piernas por jugar”. — Miguel Davis, exjugador Italia 90.

- ¿Qué representa Italia 90 para usted?

En ese momento yo jugaba bien, pero jamás me esperaba ser tomado en cuenta, porque había muchos jugadores demasiado buenos y cuando me llegó la noticia, me sentí halagado.

Nosotros fuimos los que dimos el primer paso. Nadie creía en nosotros y gracias a esto, otros jugadores comenzaron a salir del país y a algunos les fue muy bien.

Davis (detrás de Mauricio Montero) antes de partir a suelo europeo. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Me siento contento, porque hace 35 años logramos lo impensado y luego de eso, seguimos con nuestra vida, yo me retiré en el 2003 con Limón y logré muchas cosas muy bonitas.

El recuerdo de Italia 90 me acompaña a todos lados y en mi trabajo me dicen “Leyenda”, me tratan muy bien.

- ¿Cuál es el recuerdo que más lo marcó de Italia 90?

Cuando llegamos a Mondoví, nos trataron demasiado bien. La convivencia con mis compañeros y aunque por cosas de la vida, dejé de tener comunicación con muchos de ellos, mantengo una buena relación con mis jugadores.

Había gente que extrañaba y no había vuelto a ver, como José Carlos Chaves, Gabelo Conejo, Miguel Segura y Marvin Obando.

La vida no me cambió, porque sigo siendo igual, pero la experiencia no tiene comparación.

El exvolante (abajo, tercero de izquierda a derecha) también defendió los colores del Cartaginés. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

- ¿Pudo lograr todo lo que se ha propuesto en la vida?

La verdad es que tuve que haber hecho un montón de cosas, pero los planes no salieron como quería, Dios me tenía otro destino. Pero no me quejo, llegué a primera división, pude representar a la Selección y pude estar en un mundial, lo que cualquier jugador desea.

- ¿Todavía conserva su carrito?

El carrito se fue, me volví a comprar otro, uno del año 90, pero el que me regalaron lo vendí. Tuve un accidente en él, muchos problemas y mi papá me recomendó que lo vendiera y así lo hice.

- ¿Y conserva algún recuerdo del Mundial?

Tenía mis camisas, varias cositas, pero hubo un momento en el que estaba en problemas, un señor ofreció comprarme todo, tenía un museo y quería esas cosas y se las vendí, se las llevaron para España.

Lo único que tengo es el disco en donde está la canción del mundial “Un verano italiano”.