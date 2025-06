Miguel Herrera responde por video de jugadores en la discoteca

Miguel “el Piojo” Herrera dio su versión este miércoles sobre el video que circuló en redes sociales, en el que se observa a jugadores de la Selección Nacional en una discoteca.

(Fedefútbol/Fedefútbol)

Los jugadores que fueron captados en Las Vegas, previo al viaje a Minneápolis, son Alejandro Bran, Francisco Calvo, Patrick Sequeira y Juan Pablo Vargas y las tomas los mostraron disfrutando y cantando, mientras tomaban algo.

Herrera dio algunos minutos a los medios de comunicación acreditados, entre ellos estaba radio Columbia. Allí dijo lo siguiente.

“Tenían permiso de salir, estaba planeado un día de descanso, desafortunadamente vinieron cambios de los organizadores, nos cortaron el día, sobre la marcha corregimos y se les dio cuatro horas que lo disfrutaron”, manifestó.

Alejandro Bran es uno de los integrantes de la Selección de Costa Rica. El equipo patrio llegó a la Copa Oro en un vuelo chárter. (Prensa FCRF/Fotografía)

“No hicieron nada malo, el que analizó el video se va a dar cuenta que están en una disco viendo... luego llegaron a la hora que tenían que llegar, hoy están trabajando al cien por ciento, todo está bien”.

Herrera expresó que el grupo merecía despejarse, luego de clasificar, haber hecho una buena fase de grupo, con el equipo invicto.

“Se divirtieron, se despejaron, hicieron una fase de grupos muy buena, siete puntos, pudimos hacer mejor partido, quedamos segundos por un gol, el grupo está unido, sólido. Estaba todo bien pensado, el permiso lo di yo, no es que alguno se me escapó, ni anduvimos persiguiendo, no, el grupo está muy metido”, añadió.

Explicó que la mayoría del grupo tiene 28 días concentrados y algunos 32 y que no hay nada de malo en dar unas horas de descanso porque ni siquiera fue un día.

Costa Rica empató sin goles con México y jugará ante Estados Unidos por cuartos de final. (AFP/AFP )

“No vienen a un campamento militar y les damos momentos y esto fue así y hoy con un celular, cualquiera es periodista y puede sentir que puede tener la posiblidad de subirlo sin contexto. Estamos pensando en lo que viene”, expresó el Piojo.

Herrera justificó la salida de los seleccionados.

“Son seres humanos jóvenes, y tienen la inquietud de salir, de ver, de conocer, tienen una responsabilidaad grande, pero son futbolistas, no militares, no es que viven en un régimen de orden, de que no se mueva”.

“Ellos vienen, compiten, se entregan, descansan y se alimentan bien. No se puede tener al equipo metido en el hotel. Les digo ‘salgan’, lo hago desde hace muchos años, pueden preguntar en México”.

También puso como ejemplo a Luis Enrique, quien es el entrenador del Paris Saint Germain, campeón de la Champions League, quien es afín a ese pensamiento.

“Tenemos que sacarnos la presión, distraernos, pero cuando hay tiempo, cuando los partidos son domingo, miércoles domingo, no se puede”, dijo.

Así que si vio el video y pensó que los jugadores andaban de parranda, el Piojo fue claro: era con permiso, cortito… y con regreso a tiempo.