Miguel Herrera reveló qué papel tuvo para que Keylor Navas fichara con el Pumas de México

Miguel Herrera comentó sobre qué aconsejó a Keylor Navas antes de irse a Pumas de México. (William Cordero/William Cordero)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se sinceró sobre el rol que tuvo en la contratación de Keylor Navas con los Pumas de México.

El entrenador de la Tricolor dio una entrevista este lunes con el afamado periodista David Faitelson, en su programa Faitelson Sin Censura, en el que contó qué habló con el arquero antes que este firmara por el cuadro felino.

“Con las contrataciones que han hecho hoy (en México) me parece que es una liga muy competitiva. Yo hablé con Keylor cuando me habló para preguntarme de Pumas, le dije que es un gran equipo, de los grandes, importante, que hace rato no conseguía cosas interesantes y que por eso está armando un equipo que buscara otra vez el título, me dijo: ‘tengo ganas de ir’, y se dio la posibilidad”, comentó Herrera.

El Piojo afirmó que tampoco es que le dijo al meta tico que firmara en su país por algo específico y que si se hubiera quedado en Argentina también le parecía un buen movimiento.

“Es una liga muy buena para que el nivel de Keylor se mantuviera como siempre lo ha mostrado, tampoco es que no va a mostrar lo que siempre ha mostrado en grandes equipos. Para mí es importante que esté en ligas top, para mantener un gran nivel”, agregó.

