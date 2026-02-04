Deportes

Miguel Herrera volvió a Costa Rica ¿Qué hace el técnico mexicano en el país?

Miguel Herrera regresó al país, luego de ser cesado como técnico de la Selección Nacional

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Nacional, regresó a Costa Rica y se dejó ver en las instalaciones del Proyecto Gol.

Según tomas de Tigo Sports, se aprecia al Piojo acercándose a la sede de la Federación Costarricense de Fútbol y habría llegado a resolver temas administrativos.

Miguel Herrera
Miguel Herrera se dejó ver este miércoles, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

LEA MÁS: El destino le sonríe: Miguel Herrera iría al Mundial 2026 tras ser despedido de la Sele

Sobre el regreso del Piojo Herrera

Miguel no dio declaraciones a los medios locales; sin embargo, hace unos días dijo que volvería a Costa Rica, pues dejó grandes amigos.

“Voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar.

“El trabajo a veces se da y a veces no. No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación”, dijo al periodista mexicano Alex Blanco.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miguel HerreraCosta RicaSelección Nacional
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.