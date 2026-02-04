Miguel Herrera volvió a Costa Rica ¿Qué hace el técnico mexicano en el país?

Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Nacional, regresó a Costa Rica y se dejó ver en las instalaciones del Proyecto Gol.

Según tomas de Tigo Sports, se aprecia al Piojo acercándose a la sede de la Federación Costarricense de Fútbol y habría llegado a resolver temas administrativos.

Miguel Herrera se dejó ver este miércoles, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

LEA MÁS: El destino le sonríe: Miguel Herrera iría al Mundial 2026 tras ser despedido de la Sele

Sobre el regreso del Piojo Herrera

Miguel no dio declaraciones a los medios locales; sin embargo, hace unos días dijo que volvería a Costa Rica, pues dejó grandes amigos.

👋🏻 Miguel Herrera llegó a despedirse a la Fedefutbol. pic.twitter.com/kEjAaLtMtp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 4, 2026

“Voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar.

“El trabajo a veces se da y a veces no. No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación”, dijo al periodista mexicano Alex Blanco.