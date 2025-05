Miguel Sansores denuncia una fea situación que le hicieron jugadores de Alajuelense

El mexicano Miguel Sansores denunció un hecho que pasó desapercibido, pero fue muy claro que son cosas que no deben ocurrir.

Sansoses, delantero porteño, lanzó la queja luego del triste empate a cero goles entre Puntarenas FC y Alajuelense, este domingo en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, sede puntarenense, en el juego de ida de la semifinal.

“Ellos me pasaron pellizcando, todo el juego; mira como me dejaron (se levantó la camisa). Como ellos están por detrás (los árbitros) no pueden ver, pero si yo levanto los brazos así, entonces me amonestan porque creen que estoy pegando. Así me amonestaron en cinco fechas, pero es fútbol y ellos van a revisar el VAR”, expresó el jugador mexicano, visiblemente molesto.

“Tienen que revisar, ahí está el VAR, para eso es y deben estar un poco más atentos con esa situación”, añadió.

En cuanto al partido, expresó que debían ganar por estar en casa y buscaron por todos los medios la anotación, pero no se les dio, por lo que intentarán clasificar en Alajuela.

“Hicimos un gran esfuerzo, no estamos contentos, pero sí satisfechos porque no perdimos, pero yo sé que con diez hombres (Alajuelense) debimos ganar. Haremos un gran partido allá”, opinó.

El mexicano estuvo bien controlado por la defensa de la Liga y, prácticamente, no tuvo ocasiones de gol frente al portero Washington Hernández.

José Leiva también dijo que buscaron el triunfo, pero que Alajuelense se agrupó bien atrás. “La serie está abierta, la vez pasada hicimos un gran partido allá”.

Ese juego, el de la primera vuelta, quedó 0 a 0.