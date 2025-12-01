Mika Brunold, el tenista suizo que habló de su homosexualidad y el miedo a no ser aceptado

Históricamente, el tenis femenino contó con numerosas jugadoras homosexuales, entre ellas Billie Jean King y Martina Navratilova, pero en la rama masculina, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo un asunto tabú.

Hace muy poco tiempo, el brasileño João Lucas Reis da Silva fue el primer tenista profesional en actividad que se declara homosexual, y en las últimas horas otro jugador siguió su ejemplo: el suizo Mika Brunold.

De 21 años, nacido en Winterthur (en el cantón de Zúrich) y actual número 310 del ranking ATP, Brunold realizó una publicación en Instagram.

“He pensado mucho en cómo hablar de esto. Y aunque no siempre ha sido fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca ha sido una opción.

Mika Brunold, tenista que se declaró homosexual.

“Por eso siento que ha llegado el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay. Ser gay no se trata solo de amar a alguien del mismo sexo, sino también de lidiar con cosas en las que la mayoría de la gente nunca piensa”, escribió el tenista.

Y amplió: “El miedo a no ser aceptado, la presión de guardar silencio, la sensación de ser diferente. Pero he crecido, y estoy orgulloso de ser quien soy hoy. Comparto esto con ustedes para dar un paso adelante, pero también porque creo que no se habla lo suficiente de esto en el deporte.

“Creo que, en un mundo ideal, ni siquiera necesitaríamos ‘salir del armario’. Estoy profundamente agradecido con todos los que me han apoyado. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”.

Hace poco, el brasileño João Lucas Reis da Silva se declaró homosexual.

Tenistas que se declararon homosexuales

La publicación realizada por Brunold tuvo miles de likes y alegres comentarios de distintas personalidades del tenis como, por ejemplo la extenista belga Kim Clijsters (número 1 del mundo en 2003, ganadora de 41 títulos) y la estadounidense Sloane Stephens (campeona del US Open 2017).

También Bobby Blair, un extenista profesional de Orlando, escribió sus memorias en el 2014, detallando el turbulento viaje como atleta gay, algo que no logró contar hasta que cumplió 40 años.