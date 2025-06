Mike Aguilar, el músico que convirtió su amor por Cartaginés en un grito de guerra brumoso

Mike Aguilar no solo compuso y canta la canción “Corazón blanquiazul”, ese grito de guerra que retumba hoy en el Fello Meza.

Mike Aguilar y los hijos de Tencha le dieron forma a la canción del Cartaginés, Corazón blanquiazul. (Cortesía /Cortesía )

Su vínculo con el Cartaginés es profundo y familiar: su bisabuelo, Pepe Madriz, fue parte del equipo campeón en 1940, y su abuelo, Carlos “Calillos” Aguilar, vendía boletos en las taquillas del estadio y lo llevaba a ver partidos.

Con ese legado, era imposible que no se hiciera fiebre. Un día, viendo un partido en casa de un amigo, se inspiró.

A él, músico, un amigo le propuso que compusiera una canción para el Cartaginés, pues siempre ponían la misma. Se lo propuso cuando estaban compartiendo un grupo de amigos en una casa de uno de ellos, muy cercana al Fello Meza y donde se puede escuchar el sonido ambiente.

“Pusieron la canción de toda la vida, la vieja y uno de mis amigos me dijo: ‘mae, ¿por qué no le hacés una canción a Cartaginés?’ y me pareció una buena idea”.

Mike Aguilar y su abuelo Carlos "Calillos" Aguilar, quien fue boletero en el estadio Fello Meza. (Cortesía /Cortesía )

No fue cuento, Mike andaba la guitarra, le encontró el estribillo y empezó a pegar frases que le gustaban a como las iba imaginando, hasta que la compuso, toda el mismo día.

Fue mediante una buena amistad, que la canción vio luz.

“La tuve mucho tiempo guardada, porque no había tenido plata para grabarla, es un proceso caro. Un amigo, José Coto, hijo del doctor Coto, la escuchó, y le gustó y el papá me ayudó a grabarla”.

Así fue como el proyecto se puso en marcha. La canción se grabó en un estudio en Los Yoses, pero faltaba que la gente del Cartaginés la escuchara.

Los brumosos disfrutan de una linda canción en la previa de los partidos. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Allí, Mike tuvo que recurrir a otro compa que le sirvió de puente. En esas cosas de la vida, el mismo hecho de ser músico y andar tocando en diferentes lugares en Cartago, y en otros lugares, lo ayudó.

“Un amigo me pasó el número de un dirigente (un hijo de don Leo Vargas) y lo llamé. Cuando me vio, me dijo que me había visto tocar, que era buenísimo y aproveché para decirle que le había hecho una canción a Cartago. De una vez me dio cita”, contó emocionado.

A la reunión llegaron algunos personeros del Cartaginés, escucharon el tema y lo aprobaron. Solo le dijeron que quitara el nombre del grupo, Los Hijos de Tencha.

“Yo podría hacer una canción de otra organización, de otro equipo, pero este tema fue hecho por el cariño que le tengo a la institución y porque además, consideraba que el equipo requería una renovación. Ahora la ponen en todo lado”.

Mike tiene dos ideas para terminar de redondear su colaboración con el equipo de sus amores. Hacer un video, pero el costo económico es una limitante, está buscando la forma de poder hacerlo. Además, como novedad, expresó a La Teja que está trabajando en otro tema.

Corazón blanquiazul tiene cerca de cinco meses de sonar en las plataformas del Cartaginés, tiene 1.399 reproducciones en Spotify y ha sido bien recibida por los aficionados.

“Linda canción. Ojalá que se haga un himno de nuestro equipo. Su letra muestra una identidad del ser Cartaginés”. “Es normal llorar con esta canción”, se puede leer en el Instagram del Cartaginés, de aficionados que opinan del tema.

La dirigencia del Cartaginés estuvo de acuerdo con la canción. (La Nación/La Nación)

La canción es un rico ska, que pretendió imitar a las canciones de los argentinos, según su autor.

No todos los equipos tienen una canción hecha desde el alma, por eso la pieza que empezó con una guitarra y un corazón blanquiazul, hoy suena en el Fello Meza como un himno de guerra de los brumosos. Y según Mike, esto apenas comienza.

