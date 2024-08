Milagro Mena contó con lágrimas en los ojos porqué no pudo terminar “la carrera de su vida”

Milagro Mena no pudo terminar los 158 kilómetros del ciclismo de ruta de París 2024

Milagro Mena no pudo evitar emocionarse al analizar su participación en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos París 2024.

La ciclista costarricense estaba aguantando el ritmo de las mejores del mundo y tenía como meta completar los 158 kilómetros de la carrera más larga de la historia de los Juegos Olímpicos, pero la suerte le jugó una mala pasada.

“Primero darles las gracias por el apoyo. Fue una carrera dura, sin embargo, venía haciendo creo que la carrera de mi vida, venía bien colocada, siempre al frente, cuidando la hidratación, la alimentación, venía haciendo todo de manera excelente. Casi al kilómetro 100, una caída que se hace en el grupo me bota y bueno, se dañó un poco la bicicleta, traté de repararla, hice cambio con la bicicleta de repuesto, pero perdí tiempo importante”, explicó.

A pesar de la caída que le generó un golpe en su hombro, se levantó y siguió con todo por su objetivo, pero la organización le salió con una sorpresa que se paseó en su sueño.

“Seguí luchándola porque quería hacer la mejor carrera el día de hoy y a cierto momento el comisario nos detiene y le digo que por qué, me dijo que ya nos llevan 10 minutos y le dije que se había acordato, que se descalificaba cuando nos metieran 19 minutos, pero bueno, no fue así. A los 10 minutos nos retiran de la carrera y no hay cómo seguir”.

Al final la emoción la invadió por completo, ya que soñaba y tenía con qué terminar todo el recorrido.

“Obviamente, esto me duele muchísimo, pero bueno, así son las cosas, así es este ciclismo, así este deporte. Sí garantizarles que di absolutamente todo de mí, dejé todo en la carretera y de verdad agradecerles todo el apoyo infinito que me han dado y entregué todo y hasta ahí pudimos seguir”, finalizó muy emocionada.

Milagro Mena no pudo ocultar su tristeza tras no terminar prueba de ciclismo en París 2024 (Cortesía CON)