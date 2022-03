Milinton Tijerino y Minor Cabalceta quedaron campeones invictos de futsala en Polonia

Los futsalistas ticos Milinton Tijerino y Minor Cabalceta se consagraron campeones con el Bochnia de la primera división de Polonia con espectaculares actuaciones.

Cabalceta es el goleador del campeonato con 25 goles y Tijerino ha sido pieza indiscutible, al punto que fueron renovados por el club.

Minor Cabalceta y Milinton Tijerino son una dupla letal donde sea que jueguen. Foto cortesía

El equipo de los ticos llevaba una amplia diferencia y a falta de seis juegos ya aseguraron el título, pues el único club que los podía alcanzar sufrió un castigo y le restaron puntos este jueves.

La Teja habló con Tijerino.

-¿Ya se coronaron campeones?

- Sí, pero sin jugar. Nos dimos cuenta el jueves en la noche. Fue por un aspecto legal, la situación se venía investigando hace una semana. Sucedió esto, el segundo lugar, que se llama Katowice, jugaba con una planilla de 14 jugadoras, pero para eso, debe presentar al menos dos jugadores de las ligas menores y otro equipo de la liga apeló, reclamó. Eso se venía investigando y el Comité de Competición decidió y le quitaron nueve puntos. Ahora quedó otro equipo, GKS Futsal Tychy en el segundo lugar y no nos puede alcanzar.

-¿Cuándo juegan ustedes?

- Mañana (sábado), a la 1 p.m. hora de Costa Rica contra el GKS Futsal Tychy.

-¿Están invictos?

- A falta de seis fechas vamos invictos, igual seguimos enfocados, falta poco para que termine y la consigna es terminar invictos. Estamos felices por lograr el primer objetivo que era quedar campeones y lograr el ascenso a la Futsal Ekstraklasa (la Premier, la principal liga en Polonia). Quedar campeón invicto realza el nombre del equipo.

La dupla de Milinton - Minor lleva nueve años jugando junta.

-¿Ustedes han destacado o tienen poca participación?

[ Milinton Tijerino, jugador tico de futsal, vive con cierto temor en país fronterizo con Ucrania ]

- Vinimos a eso, a hacer un buen papel, para eso nos llamaron, nosotros tenemos distintas tareas dentro del equipo, Minor aportando goles, es el goleador de la liga, y en el caso mío, aportar con dribling, el uno contra uno, las asistencias. Hacemos una buena dupla, yo con Minor juego desde hace nueve años y lo entiendo a la perfección y él a mí.

- ¿El pueblo los acompaña a los partidos o juegan en un gimnasio vacío?

- En Bochnia jugamos a casa llena, a gimnasio lleno y eso a uno lo motiva, es como un aliciente extra. No solo llegan a ver, realmente llegan a apoyar, hay un grupo de fans que van con tambores bufandas, cánticos, es un ambiente muy bonito y hoy vamos a esperar el mejor escenario, puesto que la afición quiere celebrar el título con nosotros y estoy seguro que será un ambientazo.

- ¿A ustedes los reconocen si salen?

- Cuando se dio la noticia que llegaban dos ticos al equipo, se empezó a mover el tema en redes y con el tiempo hemos hecho buena fama, porque hacemos bien las cosas y cuando salimos a hacer compras al súper mucha gente nos reconoce, también andamos con la ropa y el escudo del equipo y algunos nos ven y dicen “Costa Rica”. Es un buen ambiente, la gente nos respalda.

-¿Por cuánto tiempo los contrataron?

-Por esta temporada, pero por el buen papel, la manera que nos adaptamos, la directiva está feliz con nosotros y tomaron la decisión de renovarnos, a los dos, una temporada más.

-¿Tienen compañeros rusos o ucranianos?

- No. Todos son polacos, los únicos extranjeros somos nosotros y un español.

- ¿Cómo está el asunto de la guerra, que les queda tan cerca (Polonia limita con Ucrania)?

- Por lo que leo y escucho, en Polonia está más tranquilo, obviamente a la expectativa de lo que pasa, pero veo a los polacos normal, saliendo a trabajar, haciendo las cosas que hacen, el único movimiento es en Cracovia, donde se hacen marchas a favor de Ucrania, y hacen centros para recolectar víveres y mandarlos a la frontera. Hay mucho movimiento.

Ambos jugadores renovaron por una temporada más, por lo tanto estarán en la Premier polaca.

- ¿Entonces ya no tiene miedo?

- El miedo que teníamos era de que si esta situación iba a afectar el deporte, porque el futsal nos da de comer y tendríamos que volver a Costa Rica. He escuchado que la FIFA sacó a Rusia del mundial y a los clubes de la Champions, entonces, la guerra sí afecta el deporte. Esa era la incertidumbre.

Espectacular

Minor Cabalceta dijo que está muy contento con el título conseguido y con el gran papel que está haciendo en Polonia.

“Estoy muy feliz por salir campeón en mi primera experiencia internacional. Cuando llegué aquí me puse objetivos y el principal fue ese”.

“Las cosas se nos han dado muy bien, llevamos 16 partidos y 16 partidos ganados y faltan seis, y espero ganarlos todos.

“En lo personal llevo 25 goles y varias asistencias, creo que es un aporte grande y me hace feliz porque he cumplido con las expectativas y me ayuda a crecer. Es un primer paso, uno sueña con grandes cosas”, dijo el goleador.