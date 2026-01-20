Deportes

Ministerio de Salud da una buena noticia al Puntarenas FC sobre el estadio Lito Pérez

En setiembre del año pasado, el Ministerio de Salud autorizó la entrada de aficionados al estadio Lito Pérez

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Ministerio de Salud autorizó un aumento del aforo en el estadio Lito Pérez, casa del Puntarenas FC.

Este martes, la institución informó que “a raíz de las mejoras que se han venido realizando en el estadio Lito Pérez, y tras la ejecución de nuevos trabajos incluidos en el plan remedial estructural, el Ministerio de Salud autorizó, durante el fin de semana anterior, la apertura de las graderías de los sectores este y oeste".

Con esta habilitación, el estadio incrementa su aforo aproximado a 1.500 personas, permitiendo el ingreso seguro de aficionados bajo condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad.

El Ministerio de Salud autorizó un aumento de aforo del estadio Lito Pérez. Foto: prensa PFC. (Juan Diego Villareal)

El aumento del aforo del Lito Pérez

A finales de setiembre del año pasado, el Ministerio de Salud aprobó una apertura del estadio, a 750 personas. Desde mayo, el estadio permanecía cerrado, debido a una serie de riesgos que detectó el ministerio y que podía poner en riesgo la salud de los aficionados.

“El cronograma de ejecución de las obras continuará de manera progresiva, con el objetivo de completar los requerimientos necesarios para la habilitación del estadio en un 100% de su capacidad, lo cual representa un importante beneficio para la comunidad puntarenense, así como para el comercio y la actividad económica de la zona”, añadió Salud.

