Ministerio de Salud recibió denuncias e inspeccionará los estadios de Alajuela y Puntarenas

El estadio Alejandro Morera Soto será inspeccionado a fin de ver si cumple con una norma internacional. John Durán.

Los estadios Alejandro Morera Soto, en Alajuela, y Lito Pérez, en Puntarenas serán inspeccionados por el Ministerio de Salud en los próximos días, luego de que se recibieran denuncias sobre el aparente incumplimiento de la normativa que tiene funcionando a media máquina al estadio Ricardo Saprissa.

Melissa Ramírez, directora general de Salud del Ministerio de Salud, confirmó a La Teja que recientemente recibieron un par de denuncias contra ambos inmuebles y con esto, se acompañarán de expertos de Bomberos para evaluar las condiciones de los estadios.

Las revisiones se harán basadas en una normativa estadounidense llamada NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios, por sus siglas en inglés), con la que las autoridades procuran que todos los lugares cuenten con las condiciones necesarias en caso de que haya un incendio o emergencia.

Ramírez, además, se refirió a la situación de la Cueva y aclaró por qué el Ricardo Saprissa es el único estadio que no tiene aforo completo.

Mejoras que exige el Ministerio de Salud al estadio Ricardo Saprissa costarían ¢5 mil millones

- ¿Bajo cuál normativa se rigen para vigilar el cumplimiento en los estadios?

Tenemos varias normativas y el Ministerio de Salud a lo que se apega es a la Ley 8228, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y su reglamento, para la aplicación de la normativa en el caso de Bomberos, que es la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios, por sus siglas en inglés) es la que se aplica para el tema de salidas de emergencia, código eléctrico, extintores, todo lo que tiene que ver en este tema.

La Olla Mágica trabaja para mejorar la gradería sur. Juan Diego Villarreal.

También se pueden aplicar las normativas que tienen que ver con el Cuerpo de Bomberos, que son instalaciones para uso de gas, en caso de que tengan servicios de alimentación, porque algunos estadios tienen este servicio dentro de sus instalaciones, pero básicamente nos apegamos a lo que establece la NFPA.

- ¿Qué criterios toman en cuenta para verificar el cumplimiento de la normativa en los estadios?

Cuando se hace el permiso por primera vez, cuando se renueva el permiso o cuando hay denuncias. Bajo esos tres puntos es que normalmente se revisan o inspeccionan los establecimientos, no solo para los estadios, sino de forma general.

O si hay algún tipo de interés público, por alguna situación particular, se realizan visitas por medio de un operativo, pero sería por una directriz en especial que genere la inspección masiva, por decirlo de alguna forma.

- ¿Hay estadios que tienen visita pendiente por renovación o por denuncias?

Tenemos una denuncia en el estadio Alejandro Morera Soto (Alajuela), que entró hace poco y está para inspeccionarse en la segunda semana de setiembre, en conjunto con Bomberos y también está el Lito Pérez (Puntarenas).

El Lito Pérez también será revisado. Facebook.

- ¿Se estarían visitados por temas relacionados a la normativa NFPA?

Sí, porque las denuncias que entraron son específicamente por la normativa.

- ¿Algún estadio cumple al cien por ciento con la norma?

A raíz de las últimas consultas me reuní con el Cuerpo de Bomberos y tratamos de establecer una alianza para ir a las visitas de forma conjunta, esto a fin de estandarizar los procesos en el ministerio de la hora de aplicar la normativa, que no hayan diferencias en la aplicación entre un estadio u otro.

Sé que el Ricardo Saprissa no cumple, al estadio Nacional se le aplicó la norma y me parece, no le puedo asegurar, pero el informe que me facilitó la región Central Sur solo dice que se aplicó la norma, lo que parece es que no tiene ningún incumplimiento, según lo que me comentó el Cuerpo de Bomberos.

El Estadio Saprissa funciona con el aforo al 50 por ciento. José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Qué tipo de medida establecen cuando detectan un incumplimiento de la norma?

Si no cumple con la normativa, se genera un ordenamiento sanitario, se le solicita al establecimiento un plan remedial. Hay locales que se cierran de una vez luego de la inspección, porque hay más riesgo teniéndolo abierto y se procede así.

Al estadio Saprissa se le giró tres órdenes sanitarias y han trabajado en resolver por medio de planes remediales y con plazos establecidos y han cumplido.

Ahora tienen pendiente un tema con las salidas de emergencia y por eso no se puede valorar ampliar el aforo.

- La gente se pregunta ¿por qué solo al estadio Saprissa?

El estadio Ricardo Saprissa se inspeccionó por denuncia y ante eso, el Ministerio de Salud tiene que atenderla. La denuncia incluía varios temas y uno de ellos era la normativa NFPA.

La Catedral rojinegra funciona al 100 por ciento.

No es un tema de ensañamiento, es que se inspeccionó y no pasó. Le puedo asegurar que los estadios se han inspeccionado de alguna manera. Tal vez lo que ha faltado es estandarizar la aplicación de la norma activa, es una norma muy extensa, muy compleja y muy técnica, entonces generalizar el conocimiento a nivel regional y local del Ministerio de Salud por parte de los inspectores es un proceso complejo.

Hay cambio de personal, algunas personas se pensionan o renuncian, que son quienes tenían el conocimiento de las inspecciones y en este momento lo que estamos haciendo a través de la Dirección General de Salud es que le solicitamos a Bomberos una capacitación para todos los ingenieros regionales, que tienen estadios y a partir de esta estandarización del conocimiento.

Los morados tuvieron que invertir en sus instalaciones eléctricas. Archivo. (Cortesía)

Que de ahora en adelante, siempre se acompañen de Bomberos, para que la aplicación de la norma sea uniforme y no se vea esa desigualdad que se está viendo en este momento.

Solicité un informe a todas las regiones, para valorar la situación que tiene cada estadio en particular, porque a todos se ha ido, no a todos se les ha aplicado la norma, pero hay otros reglamentos.

Dependiendo de los resultados de esta revisión que se está haciendo por cada estadio, podríamos como Ministerio de Salud estar pensando en hacer una inspección en todos los estadios, por lo menos los de primera división.

- ¿La construcción del estadio nuevo de Heredia se aprobó con la aplicación de la norma?

Debería de haberse hecho así.

- ¿Qué determina para medir si un estadio cumple con la norma NFPA, tomando en cuenta la antigüedad de los estadios del país?

Es una situación que se ha hablado bastante con Bomberos, la aplicación de la norma ha sido progresiva. Se ha dado chance a los inmuebles viejos, llámese estadios, de que vayan cumpliendo con algunas cosas en plazos razonables.

Pero eso es mejor que lo amplíen con Bomberos, ellos pueden decir cómo se ha aplicado la norma.

Trabajando

El presidente de los tiburones, Héctor Trejos dijo tener conocimiento de la visita que le hará el Ministerio de Salud y afirmó que aplican un plan de emergencia homologado por la Municipalidad de Puntarenas, los dueños del estadio Lito Pérez.

“Hemos venido cumpliendo con lo que nos ha pedido el departamento de Licencias de la Fedefútbol. El Lito Pérez no opera al 100 por ciento desde hace 5 años, más o menos, tiene una capacidad para 9 mil aficionados y nosotros recibimos 3.500.

“Hemos hecho una gran serie de inversiones, pese a que no somos los administradores del estadio y el gran pendiente es la gradería sur, que tiene un problema estructural y en su reparación se deben invertir entre ¢80 y ¢120 millones”, expresó.

Rodolfo Víquez, gerente general de Alajuelense también se refirió al asunto.

“Lo que podría decir es que estamos esperando la visita y en base a ella esperar el diagnóstico que ellos hagan, porque no tenemos mas información a la mano”, destacó.