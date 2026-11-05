Ministerio de Salud tomó una decisión sobre el Estadio Lito Pérez

El Ministerio de Salud renovó por ocho meses el Permiso Sanitario de Funcionamiento del estadio Lito Pérez, casa del Puntarenas FC.

Este miércoles, el ministerio confirmó que en este momento, la renovación contempla un aforo máximo de 1.740 personas, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Esta capacidad se mantiene sujeta al cumplimiento de las disposiciones vigentes y a la utilización de las graderías y filas autorizadas.

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El Ministerio de Salud renovó el permiso de funcionamiento del estadio Lito Pérez, por ocho meses. Foto: prensa PFC. (Prensa Puntarenas FC/Cortesía)

Aforo reducido

Según reveló Salud, las graderías este y oeste cuentan con un aforo autorizado de 850 personas cada una, mientras que las graderías norte y sur tienen capacidades restringidas.

“Nos alegra que el estadio Lito Pérez pueda continuar siendo un punto de encuentro para la afición puntarenense. Sabemos lo que significa el fútbol para las comunidades y la pasión con la que se vive cada partido.

“Desde el Ministerio de Salud trabajamos para que las personas puedan disfrutar de estos espacios deportivos, procurando siempre que se cumplan las condiciones necesarias para proteger su salud y seguridad”, destacó el ministro de Salud, Alexander Sánchez.