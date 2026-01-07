Minor Álvarez compartió pinceladas de su primer día de trabajo en Saprissa

Minor Álvarez ya está trabajando de lleno en el Deportivo Saprissa y fue el propio portero que mostró parte de lo que es su día a día en la institución morada.

Este miércoles, el arquero compartió una seguidilla de imágenes en sus redes sociales y las acompañó de un emotivo texto, mientras se prepara para debutar en el arco morado.

Según informó la S el martes anterior, Minor estará en el conjunto morado por tres torneos cortos, es decir, por año y medio.

LEA MÁS: Portero Minor Álvarez envía contundente mensaje al saprissismo: “sé lo que valgo”

Así vive Minor Álvarez compartió esta imagen ya con la camisa de Saprissa. Foto: Instagram Minor Álvarez. (Foto: Instagram Minor Álvarez. /Foto: Instagram Minor Álvarez.)

Enfocado

El portero saprissista, muy activo en sus redes escribió:

“Cuando Dios pone las piezas del rompecabezas todo calza sin forzar nada... Creo en sus promesas”.

LEA MÁS: “No le veo el peso”: Marco Antonio Rojas cuestiona el fichaje de Minor Álvarez por el Saprissa

El martes en la noche, Minor también se dirigió a la afición morada, con la promesa de que lo dará todo para defender el arco morado.