Minor Álvarez compartió pinceladas de su primer día de trabajo en Saprissa

Minor Álvarez ya se incorporó a los trabajos en Saprissa y compartió parte de lo que vive en su regreso al club

Por Yenci Aguilar Arroyo

Minor Álvarez ya está trabajando de lleno en el Deportivo Saprissa y fue el propio portero que mostró parte de lo que es su día a día en la institución morada.

Este miércoles, el arquero compartió una seguidilla de imágenes en sus redes sociales y las acompañó de un emotivo texto, mientras se prepara para debutar en el arco morado.

Según informó la S el martes anterior, Minor estará en el conjunto morado por tres torneos cortos, es decir, por año y medio.

Así vive Minor Álvarez sus primeros días en el Saprissa.
Así vive Minor Álvarez compartió esta imagen ya con la camisa de Saprissa. Foto: Instagram Minor Álvarez. (Foto: Instagram Minor Álvarez. /Foto: Instagram Minor Álvarez.)

Enfocado

El portero saprissista, muy activo en sus redes escribió:

“Cuando Dios pone las piezas del rompecabezas todo calza sin forzar nada... Creo en sus promesas”.

El martes en la noche, Minor también se dirigió a la afición morada, con la promesa de que lo dará todo para defender el arco morado.

Minor Álvarez compartió parte de su indumentaria. Foto: Instagram Minor Álvarez. (Foto: Instagram Minor Álvarez. /Foto: Instagram Minor Álvarez.)
