Por la parte sicológica, en mi caso no era tan fuerte, aunque físicamente tengo todo y técnicamente igual, pero en la parte sicológica no tenía el apoyo en un equipo como Saprissa que es tan mediático y eso lo hace más difícil. Para un muchacho de 20 años no es fácil y no todos lo pueden sobrellevar. Cuando regresé de Guatemala jugué con Cartago, pero sacaron al entrenador que me llevó.