Minor Díaz y Vladimir Quesada tendrán su primera prueba de fuego

Minor Díaz se estrenará como técnico del Sporting ante el Deportivo Saprissa, que llegará como nuevo técnico. Prensa SFC. (Prensa SFC. /Prensa SFC.)

Minor Díaz volvió al banquillo y su debut con el Sporting FC será nada más y nada menos que enfrentando al Deportivo Saprissa, que también estrenará técnico.

Los albinegros, último en la tabla de posiciones visitarán a los morados este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y el extécnico de Guanacasteca ya le puso el ojo a los morados.

“Vi los últimos partidos de Saprissa y me gusta esa parte del análisis de video, hemos analizado muy bien a Saprissa y quiero que el equipo vaya a proponer, quiero que el equipo se vea aguerrido, diferente y que vaya al frente, que no tenga temores.

“Para nadie es un secreto que mis equipos siempre han sido muy ofensivos, me gusta un cuadro que juegue bien al fútbol, que proponga, que presione mucho y sé que eso lleva su tiempo, pero yo creo que la aceptación que han tenido los muchachos ha sido muy importante para mí“, afirmó.

El entrenador nicoyano llega acompañado por su asistente Pablo Rodríguez y tiene una misión clara: sacar al equipo del último lugar y convertirlo en protagonista del torneo.

“Estoy muy contento de llegar a una institución como Sporting, donde hay profesionalismo en todas las áreas. Tenemos un buen plantel, con armas para competir, salir del fondo de la tabla y pelear puestos de arriba”, afirmó.

Un reto que le gusta

Minor no le teme a los desafíos y recordó cuando salvó a la UCR del descenso, en el 2018 y sabe que tiene una compleja tarea con el cuadro albinegro, que era dirigido por Luis Marín.

“Me hice entrenador salvando un descenso. Soy una persona de retos y esta situación me motiva. Creo que con trabajo y compromiso vamos a revertir el momento”, dijo.

En este momento, Sporting tiene bajas importantes, pero poco a poco va recuperando a sus figuras.

“Afortunadamente, el Pipo (Giancarlo) González ya entrena fuerte y Armando (Ruiz) ya sumó minutos en el torneo de Copa. Conforme recuperemos jugadores, Sporting será más fuerte, estoy seguro”, expresó.