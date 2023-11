MisterChip critica a la Liga MX por algo que también pasa en Costa Rica

El famoso estadígrafo español MisterChip, con un arrastre de seguidores muy numeroso en América Latina, incluido Costa Rica, criticó la Liga MX de México por una situación que también sucede en Costa Rica.

MisterChip salió en el video con la chema de la Sele. (Pantallazo)

La repercusión que tuvo el tuit de MisterChip fue tal, que luego tuvo que hacer un video argumentando su punto y respondiendo preguntas que le hicieron en el hilo de la publicación. Ese video explicativo, lo hizo con la chema de la Selección de Costa Rica puesta.

El español dijo que el formato del torneo mexicano premia la mediocridad, al igualar al primero de la fase regular con el último clasificado que entre a la liguilla, que en este torneo son diez, pues estrenan un formato de play-in. Lo cierto del caso es que en Costa Rica pasa lo mismo, pues el cuarto lugar puede ser campeón aunque haya hecho 20 puntos menos que el líder de la fase regular.

Misterchip critica formato de Liga MX

Ojo lo que dijo MisterChip:

“Después de 4 meses y medio compitiendo, Cruz Azul es antepenúltimo en la Liga MX y está a 22 puntos del América, que está firmando un torneo extraordinario y que podría lograr la mejor puntuación de todos los tiempos en fase regular, si gana su último partido”, escribió.

“Si Cruz Azul gana en la última jornada al Puebla tendría opciones matemáticas (pocas, pero las tiene) de clasificarse para la liguilla. Si lo consigue, en ese momento se borraría todo lo que ha pasado desde julio y, pese a la diferencia brutal que ha habido entre ambos equipos durante más de 4 meses, ambos partirían en igualdad de condiciones en la fase final (la única diferencia es que Cruz Azul tendría que jugar el play-in).

“Es un formato totalmente obsoleto e impropio del fútbol. Fomenta la mediocridad y posibilita situaciones terriblemente injustas que se dan permanentemente. Y lo peor de todo, no ayuda a que mejore el futbolista. En su cabeza está que nada de lo que pase entre julio y noviembre sirve para mucho.

“Con un mes bueno (el de la liguilla) es más que suficiente para lograr el objetivo. No hay día a día. No existe el esfuerzo semanal continuado. No hay la presión de ganar cada jornada para no descolgarte de la lucha por el título. Y, encima, no hay descensos. Es la cultura del pelotazo”.

En el video, MisterChip amplía en detalles y dice que si quieren un torneo emocionante, enfrenten al último lugar de la tabla contra el que acabe de primero y le dan dos goles de ventaja para que realmente haya emoción, dijo sarcásticamente.