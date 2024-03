MLS confirma ausencia de Lionel Messi en amistoso contra Costa Rica por este motivo

La MLS confirmó la lesión de Lionel Messi que le impedirá jugar ante Costa Rica. (BRENNAN ASPLEN/Getty Images via AFP)

La oficialidad que se necesitaba para confirmar la lesión de Lionel Messi y su ausencia en el amistoso ante la Selección de Costa Rica apareció por parte de la Major League Soccer (MLS), club donde el atacante argentino juega con el Inter de Miami.

Este domingo la MLS confirmó en su sitio web que el jugador entró en lista de lesionados y que no estará disponible para disputar ningún partido durante todo lo que resta de marzo.

Además, la MLS emitió el listado de los jugadores que se irán a sus selecciones respectivas en los próximos días y allí no aparece Messi, quien es reportado como lesionado.

Messi, de 36 años, quedó al margen de la convocatoria a causa de una dolencia generada en el último encuentro que jugó con su equipo, el Inter Miami, la semana pasada, frente a Nashville SC por la Copa de Campeones de Concacaf.

Una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha es el motivo médico por el cual no estará disponible, ausencia que este sábado confirmaron diversos medios argentinos.

Quien aún no hace oficial el tema es la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ni qué sucederá con su capitán, pues se estaba decidiendo si viajaba o no a Los Ángeles a pesar de no poder jugar.

