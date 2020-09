“No esperé este resultado, no porque no crea en mí o porque no estuviera preparada, lo que pasa es que estaba compitiendo con 54 mujeres de todo el mundo y muchas de ellas tenían más de un certamen de experiencia. Eso sí, sentía que iba a llegar al top 25. Me siento muy feliz por este resultado”, dijo Arbenz al periódico La Nación hace casi un año.