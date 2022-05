Mohamed Salah tiene en Costa Rica a un compatriota que lo apoyará en la final de Champions

El delantero egipcio Mohamed Salah ya se recuperó de unas molestias que tuvo en la ingle y está listo para el juego contra el Real Madrid. AFP. (OLI SCARFF/AFP)

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, tiene en Costa Rica a un compatriota egipcio que cruza los dedos para que su club derrote al Real Madrid en la final de la Champions League, que se jugará el sábado a la 1 p.m. (hora tica).

Se trata de Hany Mamdouh, quien está listo para disfrutar de la mejenga en la comodidad de su casa, en Tibás.

El africano llegó al país en el 2013, luego de casarse con una tica, cuyo nombre prefirió no revelar.

Mamdouh se define como un fiebre futbolero y se hizo aficionado del Liverpool desde la llegada de Salah al cuadro inglés, en el 2017.

“Me pongo muy ansioso cuando veo partidos, especialmente cuando son de un equipo o de un jugador que me gusta.

“Si el partido es muy vivo, me levanto y me siento, puedo comer cosas como maní para calmarme, la verdad no sé cocinar y no me gusta comer nada en medio partido. Soy de gritar los goles y prefiero ver los juegos en mi casa para estar más cómodo y concentrado”, manifestó.

El 26 de mayo el Real Madrid enfrentó al Liverpool en la final de Champions que se jugó en Kiev, Ucrania. Los merengues ganaron 3-1 y el tico Keylor Navas jugó en ese partido. Archivo. (Darko Vojinovic/AP)

Hany tiene 55 años y vivió en El Cairo, la capital egipcia, antes de establecerse en Tiquicia. Recordó que en su juventud coleccionaba revistas de equipos, pero ya dejó esa etapa atrás y todos esos recuerdos los dejó en su país, en donde los cuidan sus tres hijos, que no son tan futboleros como el papá.

“Hay gente que se pone camisas de los equipos o ropa del color del club, yo no acostumbro a esas cosas.

“En Egipto la gente es más loca, se pelea y uno puede perder amigos por el fútbol, aquí es más tranquilo en ese sentido”, destacó.

Listo para el juego. El lunes anterior, Salah publicó una imagen en sus redes sociales con los premios como jugador con más asistencias en la Premier League, con 13 pases, y la Bota de Oro, por los 23 tantos que marcó en la temporada. “Esto no ha terminado aún”, citó en referencia a la Premier perdida en la última jornada contra el Manchester City. El delantero, que arrastraba unas molestias en la ingle ya está completamente recuperado para el partido del sábado.

En Egipto, Mohamed Salah es todo un ídolo y hasta le dedican murales. AFP (KHALED DESOUKI/AFP)

No anotará

El egipcio reconoció que siente una gran admiración por Salah, pero cree que el delantero no anotará el sábado.

“Es el jugador más importante de Egipto, la gente, niños y adultos se inspiran en él.

“Espero que el partido termine 2-1, con goles de (Sadio) Mané y otro jugador, pero no creo que (Salah) anote porque estará estresado y los jugadores del Madrid van a perseguirlo mucho”, añadió.

Hany manifestó que espera un juego al que ambos equipos llegarán con todo al ataque, pues cree que los merengues tienen problemas en su defensa y por eso no se pueden encerrar mucho.

“El Liverpool es un equipo completo, muy bueno y, por supuesto, Salah es la apuesta más importante, también Mané, son dos grandes jugadores en el club y con sus selecciones.

El profe. Si desea recibir clases de árabe puede escribirle al 6062-6816 o al correo clasesdearabe@yahoo.com.

“En la última temporada, ambos se enfrentaron con sus selecciones de Senegal y Egipto en tres partidos, por la Copa Africana y por las eliminatorias mundialistas, gracias a la tecnología puedo ver los partidos por Internet. Trato de no perderme ningún juego”, afirmó.

Este aficionado también es seguidor del Barcelona y del Bayern Múnich y en Egipto es hincha del Zamalek Sporting Club, uno de los equipos grandes de ese país y que en este momento lidera la tabla de posiciones del torneo, con 41 puntos.

“Sinceramente de acá no sigo a ningún equipo, mi esposa creció en Tibás y ella y su familia son saprissistas y los sobrinos de mi esposa son aficionados al Madrid”, explicó.

A Mamdouh le gusta el estilo de vida del tico y destaca la unión familiar de los costarricenses. En el país se dedica a dar clases de árabe de forma virtual a niños mayores de 10 años y a adultos.

“Las familias siempre están reunidas en todo momento y eso es bonito, que siempre tratan de estar juntos”, relató.