¡Momentazo! Reconocido periodista deportivo se sacó un selfi con Arjen Robben

Un recuerdo que guardará con mucho cariño el periodista. Foto: Cortesía.

Hay oportunidades que solo una vez en la vida se dan y esto lo confirmó el reconocido periodista deportivo de Deportivas Columbia Leonardo Cordero al conseguir un selfi al lado del exjugador Arjen Robben mientras este estaba de vacaciones en Puntarenas.

Cordero subió la foto en sus redes sociales y fue un pegue entre sus seguidores, fue por eso que La Teja contactó al comunicador para que nos contara cómo hizo para conseguir semejante recuerdo.

“Estaba en Santa Teresa de Cóbano, sabía que desde hace días él estaba por acá, pero jamás me imaginé que iba a coincidir. Fui a cenar a un restaurante, lo vi pasar en medio de muchas personas, me dije que era Robben, así que cuando iba a para afuera me le puse al corte, llegue por detrás cuando esperaba un taxi y le comente que era periodista y que quería tomarme una foto con él. Él se bajó con gusto y accedió”, relató.

El momento del selfi fue el pasado lunes como a las 8 p.m., y en ese momento el exfutbolista del Bayern Múnich iba acompañado por su esposa.

El Mundialista, como es conocido por sus seguidores, resaltó que Robben se portó puras tejas en todo momento, sin hacer malas caras y más bien se pasó de buena gente.

“Me parece que me atendió muy bien, le conté que yo había estado en el Mundial del 2014 en el partido entre Países Bajos contra Costa Rica y el jugador se recordó. Después de eso, otras personas lo reconocieron y le pidieron fotos”, explicó.

Leo, en ese momento, estaba de vacaciones, incluso en medio del momento le hizo chota por lo del Mundial del 2014 y el neerlandés lo sorprendió con su respuesta.

“Ahí le sacamos una que otra risilla, yo le dije que Junior Díaz lo marcó, porque ese día Junior se jaló un partidazo, y me respondió que sí lo recordaba”, contó.

El experimentado periodista tiene entre sus recuerdos fotografías con muchas figuras del fútbol, pero esta foto con Robben será una de las más recordadas por las mañas que aplicó para conseguirla.

Robben lleva rato en Tiquicia

El exjugador de la selección de Países Bajos lleva varios días paseando en Tiquicia, según lo contó La Teja, ya que está desde el 23 de abril, disfrutando de las bellezas del país.

Robben no es de publicar fotos en sus redes sociales, pero la gente se ha dado cuenta de su viaje por los selfis que han compartido sus seguidores, como el caso de Leo Cordero.

Se sabe que el exfutbolista ha estado en distintos lugares de Puntarenas y Guanacaste, vamos a esperar para saber qué otros sitios conocerá.