Mónica Malavassi ante desaparición de Herediano femenino: “Me duele mucho por las jugadoras”

Quien hasta ayer fuera la directora deportiva del equipo femenino del Herediano, Mónica Malavassi, reaccionó con tristeza y preocupación ante el anuncio que hizo la institución este lunes de que no competirá más en la primera división.

Mónica Malavassi se dedicará a sus proyectos en Fútbol Conultants y como maestra. (Twitter)

Malavassi dice que es un duro golpe para el fútbol femenino y que para ella fue totalmente sorpresivo. Se enteró este lunes minutos antes de las dos de la tarde, aunque el Team envió el comunicado a las 2:38 p.m.

Mónica pidió a la institución la posibilidad de realizar un Zoom grupal para despedirse de las muchachas.

El Team anunció que el equipo no continuará más en la primera división y el presidente de Uniffut, Víctor Hugo Alfaro confirmó a La Teja la noticia y dijo que el derecho de competir en la máxima categoría lo adquirió un equipo de Limón.

La Teja contactó a Mónica, quien renunció a TD Más, donde era la comentarista estrella de los partidos de fútbol femenino para asumir el puesto con el Team.

-¿Qué sabe de la desaparición del equipo femenino?

Sé poco, básicamente lo mismo que ustedes. Me enteré hace poquito y fue sorpresivo. El equipo llegó hasta aquí, no quiero dar mucha información, pero me parece que devolvieron la franquicia o se la entregaron a alguien más.

Herediano femenino dio pelea en el último torneo femenino llegando a semifinales. (CSH )

-¿Cómo toma este asunto, usted trabajó mucho y salvó al equipo del descenso y lo clasificó?

La palabra que puedo encontrar es un sinsabor, me duele mucho por las jugadoras, por el cuerpo técnico, la labor extraordinaria que hicimos, ya que superamos las expectativas. Es una decisión administrativa, pero logramos sentar las bases del proyecto y devolvimos la credibilidad al equipo. Estoy muy agradecida con Pablo Salazar, quien se metió de lleno a trabajar y con mucha seriedad.

-¿Cree que es un golpe al fútbol femenino?

Es un golpe duro al fútbol femenino, pero me quedo con la conciencia tranquila de que nunca les di la espalda, estaba tranquila cuando me pidieron asumir y lo hice por no darle la espalda al fútbol.

Mónica Malavassi no tiene pensado de momento, volver a TD Más. (Mayela Lopez)

-¿Le parece una buena decisión?

Dentro de todo sí, es responsable porque si no le pueden hacer frente económicamente a un proyecto, es lo más correcto y no que dijeran vamos para adelante y luego quedar con más compromisos. Es respetable la decisión, pero duele mucho.

- ¿Cuánto estaba al tanto de los problemas económicos?

No mucho, no era mi área, pero eso es definitivo, ¿qué empresa puede subsistir si no genera dinero, si gasta más de lo que produce? En el fútbol femenino tal vez la Liga es la única que produce, sé que tienen la camisa bien vendida, pero mantener un equipo en primera o segunda división no es fácil.

-¿Va a regresar a TD Más?

Tengo mi trabajo en una escuela a tiempo completo, tengo el equipo Consultants con mi esposo y está el proyecto Basket Consultants y este es un año importante para la academia. Estaré más presente porque se había descuidado un poco. Lo de TD Más ahorita no lo tengo contemplado.