Mónica Malavassi les manda filazo a los que le ponen trabas en el fútbol femenino

Mónica Malavassi actualmente se desempeña con directora deportiva del cuadro femenino del Herediano.

La directora deportiva de Club Sport Herediano femenino, Mónica Malavassi, no se guardó nada contra las personas que le siguen poniendo trabas al fútbol femenino y les mandó un mensaje para que se pongan las pilas.

Pese a que no citó nombres, eso no le importó para decir las cosas como son a través de un post en la red X (antes Twitter).

“Desde que llegué al fútbol femenino me prometí no rebajarme a la BAJEZA y MEDIOCRIDAD de algunos (as)... Por eso una semana más trabajaremos con todo, enfocadas, unidas y con convicción. No ha sido fácil armar un equipo prácticamente de cero, pero seguimos creyendo”, comentó.

Los aficionados rojiamarillos se mostraron contentos por el comentario de Mónica y la respaldaron porque han visto los resultados en pocas semanas.

Malavassi tuvo un gran fin de semana porque las rojiamarillas vencieron a las líderes Sporting FC y siguen mejorando su situación en la clasificación general, pero no dejó pasar la oportunidad para mandar un recado para los que siguen aplicando viejas mañas. ¿A quiénes les habrá tirado?