¿Mónica Malavassi llega con el objetivo de destronar a Alajuelense?

La llegada de Mónica Malavassi al equipo del Herediano ha causado un remezón en el fútbol femenino, pues desde su nuevo puesto como directora deportiva, puede darles un perfil diferente a las rojiamarillas.

Pero el reto de Malavassi no es fácil. A corto plazo, quiere dejar de pensar en los últimos lugares y a mediano plazo devolverle la grandeza al club y disputar títulos.

Mónica Malavassi llega a darle otro perfil al cuadro rojiamarillo.

Malavassi sabe que las estructuras en el fútbol femenino están fuertes y van creciendo. Alajuelense es pentacampeón, tiene consolidada una base y un estilo de juego, así como su cuerpo técnico, por lo que es al equipo que todos apuntan a vencer. Saprissa, Sporting, Dimas Escazú y Pococí trabajan de buena forma y son organizaciones muy ordenadas, mientras que Palmares, el club más nuevo de todos en primera división, también se esfuerza por mejorar el proyecto.

-¿Qué piensa Mónica al respecto?

“Si me concentro en Alajuela, no lograré levantar el programa, no es ver cómo las desbancamos, es ver las cosas que los demás hacen bien, porque en la medida que uno está bien, los demás también.

“Uno tiene la madurez de verlo como debe ser, Alajuela viene trabajando bien en el fútbol femenino, por algo son campeonas, los resultados respaldan el trabajo y hay un apoyo total desde la cabeza hasta la afición, pero no nos vamos a desgastar en eso.

“Estoy por iniciar un proyecto que se llama Herediano, no me puedo comparar con otros equipos ni hablar de ellos cuando el Team confió en mí. No llego a cualquier equipo, llego al Herediano, uno de los tres equipos grandes”, añadió.

“En octubre o noviembre le puedo decir con más certeza, para qué estamos en este torneo”, añadió.