Monstruo del Saprissa le revela a La Teja su nueva función en la Carrera de Botargas

El Monstruo del Saprissa fue una de las figuras de la primera edición de la carrera de botargas. (Rafael Pacheco Granados)

Este sábado el Saprissa realizará la segunda edición de la Carreras de botargas (mascotas) en el descanso del juego contra Liberia y en La Teja la sacamos del estadio conversando con sus protagonistas.

Para saber un poco de tácticas y estrategias a la hora de correr, hablamos con el anfitrión, el Monstruo de la S, que nos contó sobre cómo va su preparación y nos reveló en primicia una sorpresa. A continuación sus respuestas:

-¿Cómo va la preparación para la segunda edición de la carrera de botargas?

Este año voy a tener un rol diferente. Por ser anfitrión, me pidieron ser el juez central del evento. Llevo varias semanas estudiando el reglamento de la “Federación Internacional de Botargas”, para asegurarme de que sea una competencia justa y oficial.

-La organización adelantó que habrá cambios en el circuito, ¿Qué opina al respecto?

Fue parte de lo que nos pidieron desde las oficinas centrales de la Federación Internacional de Botargas, para que la carrera fuera oficial. Cada obstáculo sigue las medidas y estándares reglamentarios. A mí me gusta, porque se vuelve una competencia de habilidad y no de quién tiene las patas más largas (sin ofender a ningún gallo en competencia).

-¿Se está alimentando bien para llegar en todas?

Sí, aunque sea juez debo seguirles el paso a las otras botargas, para que no se me escape nada. La nutri del equipo me armó un plan, pero no voy a mentirte, cuando hay partido tengo que ir por mi pastelito.

-¿Qué tal los ejercicios para llegar bien afinado?

Un trote tranquilo con el profe Jose Sánchez todas las tardes, para acostumbrarme a la cancha. Los fisios del centro médico también me tienen en chequeos constantes, porque el juez no se puede accidentar este año.

-¿Qué aprendió de la edición anterior y espera corregir en esta?

Vamos a ponerle ojo a las jugadas sucias. Muchas patadas, zancadillas y empujones pasaron como si nada el año pasado. Hay que tener cuidado con eso porque sabemos que algunas botargas vienen con una espinita en el ojo. Estamos evaluando pedir refuerzos a seguridad.

-¿Ya analizó a los participantes?

Obviamente, el rival a vencer va a ser Gollo. Es el actual campeón y tiene roce con ciertos colegas. También hay que tomar en cuenta, que este año hay marcas con varias botargas que competirán en equipo. Esas alianzas son peligrosas.

-¿Cuál será el competidor que el año pasado le complicó la carrera y en esta edición espera sacarse el clavo?

Se habló mucho en redes de que si Prestamito (Instacredit) me botó o no. La verdad es que todo eso se queda en la cancha, somos colegas y espero que le vaya bien este año.

-Por último, un mensaje a los aficionados que lo apoyan.

Si el año pasado estuvo increíble, esta va a ser mucho mejor. Invitarlos a todos a que vengan a esta que es su casa y a ver cuál gallo canta más fuerte (nuevamente, sin ofender a ningún gallo en competencia).