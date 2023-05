Morada aprovechará el chuzo que le regaló Saprissa para aprender a manejar

Don Ricardo Vega de Honda se encargó de entregarle las llaves a Yahaira Jiménez de su nuevo chuzo. (Alonso Tenorio)

Yahaira Jiménez nunca se imaginó que una llamada del Deportivo Saprissa le cambiaría la vida, en medio de un manojo de nervios y con una sonrisa de oreja a oreja le contó a La Teja cómo fue que se pegó el carro que rifó el club en una de sus actividades.

Esta vecina de Alajuelita al principio creyó que le estaban haciendo una broma, pero conforme pasaron los minutos y verificó que en las redes sociales del equipo publicaron su nombre como ganadora del sorteo, cayó en razón.

“Nos llamó una señora del Deportivo Saprissa diciéndome que era la ganadora del carro, no me lo creía porque ese día el estadio estaba llenísimo, tan lleno que no pudimos ver el carro ahí, me explicó todo la dinámica y horas después lo publicarían en las redes sociales del club para que estuviera más segura porque no lo terminaba de creer”, relató.

Con la prensa de testigo Yahaira recibió el chuzo que se ganó. (Alonso Tenorio)

Yahaira nos chismeó que cuando la llamaron estaba pintando una pared de su casa con su hijo menor y después que colgó la llamada gritó de la emoción, tan emocionada estaba que no pudo dormir bien, se levantó varias veces para preguntarse si era cierto y cuando caía en razón se volvía a dormirse.

Otros que al principio no se lo creyeron fue su papá y su pareja, pero hasta que vieron el posteo del equipo en sus redes sociales se mostraron contentos.

Ella nos contó perfectamente cómo fue ese día.

“Recuerdo que debíamos llegar temprano porque habían muchas actividades, llegamos como a las 2 p.m., mis hijos se tomaron fotos, nosotros hicimos fila para llenar el cupón y después nos fuimos a ver el partido en sol sur porque a ellos les encanta el ambiente en esa gradería”, contó.

Aunque pensó venderlo, al final cambió de decisión y se lo va a dejar, le sacará el jugo y hará muchos kilómetros.

“Primero tengo que aprender a manejar, nos lo vamos a dejar porque nos sirve mucho para hacer paseos, ir al estadio y hacer mandados. Desde el día que me avisaron que me lo pegué, empecé a buscar cochera y por dicha encontré una cerca de mi casa”, explicó.

Los jugadores morados se mostraron felices con el regalo que recibió Yahaira. (Alonso Tenorio)

Experiencia morada

Yahaira recogió al nuevo chineado de la casa este martes previo a la conferencia de prensa del técnico Vladimir Quesada, ahí se dio gusto conociendo a varios futbolistas y le agradeció al club por la dinámica.

Reconoció que cuando vio a la prensa, se puso un poco nerviosa, pero conforme pasaron los minutos se le bajó el susto y dijo que ahora disfrutará ver cómo su nombre saldrá en los medios de comunicación, hasta nos confesó que nos sigue en redes sociales y compra el periódico para estar en todas.

Ahora seguirá pulseando cumplir sus metas como criar de la mejor forma a sus hijos y terminar el bachillerato.

De esta forma el cuadro morado cerró con broche de oro una de las actividades más seguidas por sus aficionados, con la entrega del Honda City modelo 2023 nuevo de paquete.