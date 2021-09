Moradas a lavarse la cara contra el Team

En Saprissa quieren hacer borrón y cuenta nueva, por lo que para este viernes la misión es lavarse la cara ante el Herediano.

El duelo, que será el primero de la fecha 12 del torneo de Clausura femenino, se jugará en la Cueva a las 8 de la noche.

La semana pasada, las moradas cayeron 4-1 ante Pococí y ese resultado las hizo caer al tercer lugar de la tabla. Actualmente, las saprissistas tienen 20 puntos y el Team está una posición más abajo, con 15 unidades.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron este torneo, el 30 de julio, la tibaseñas ganaron 4-2 y esto provocó la salida del entrenador Víctor Núñez del banquillo florense.

La jornada: Viernes: Dimas Escazú vs Coronado 8 p. m., Saprissa vs Herediano 8 p. m.. Sábado: Alajuelense vs Suva Sports 7 p. m.. Domingo: Sporting vs Pococí 3 p. m..