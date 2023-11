Morados dicen que Alajuelense limpió imagen que dejó Saprissa contra Real Estelí

Una gran parte de los aficionados del Saprissa aún no perdonan la descalificación de la copa por el Real Estelí. (Concacaf)

Liga Deportiva Alajuelense venció con solvencia al Real Estelí en Nicaragua por el primer partido de la final en la Copa Centroamericana de Concacaf y de inmediato vinieron las comparaciones por lo que hizo Saprissa cuando enfrentó al mismo equipo en los cuartos de final.

Le preguntamos a dos reconocidos aficionados de la S qué les provocó el triunfo de los manudos ante el Tren del Norte en suelo pinolero y ambos coincidieron en que la Liga a punta de esfuerzo hizo lo que los jugadores morados nunca mostraron.

Daniel Céspedes, periodista y presentador de Telenoticias, no se guardó nada en darle mérito a los manudos por la forma que derrotaron a los nicaragüenses.

“Pese a que soy demasiado morado, me pareció excelente. La Liga Deportiva Alajuelense limpió la imagen que lamentablemente dejó Saprissa. Igualmente, al hincha rojinegro no le va a saber a nada ese título si Saprissa sale tricampeón. Sinceramente, me alegré que ganara Alajuelense”, aseguró Céspedes.

Hasta contó lo que haría si Saprissa no gana el campeonato, ¿lo cumplirá si sucede?

“Saprissa tienen que ganar el tricampeonato a como dé lugar, sino me encadeno en la Cueva a exigir respuestas”, agregó el comunicador.

Mostraron ganas

Juan Gabriel Porras, mejor conocido como Porritas, del programa Gradería Popular de TD Más, argumentó que lo visto por los manudos demostró que si Saprissa le hubiera puesto más ganas cuando se toparon al Estelí, otra historia se estaría contando.

“Diría que provocó ese sentimiento de que sí se podía derrotar al Real Estelí, de que si se jugaba sin menospreciar al rival, se hubiera sacado la serie.

“La Liga Deportiva Alajuelense jugó con ganas y con oficio. En la mejenga del Saprissa uno vio a los jugadores trotando, como si por ser Saprissa se iba a clasificar a la siguiente fase, pero finalmente nunca sucedió”, tiró.

Alajuelense quedó a 90 minutos de terminar la serie con un final feliz para su afición, veremos cómo reaccionarán los saprissistas al ver que la Liga podría lograr lo que ellos no pudieron.