Morados le apuestan a cerrar fuertes la fase regular para motivarse de cara a la cuadrangular

La "S" ya perdió el liderato, pero saben que las opciones están intactas pues ganando la cuadrangular se meten a la final. Fotografía: John Durán La "S" ya perdió el liderato, pero saben que las opciones están intactas pues ganando la cuadrangular se meten a la final. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

En la Cueva solo se respira resignación ya que el Herediano amarró el liderato del torneo con el empate de este domingo entre ambos clubes. Por eso los morados decidieron apostarle a cerrar fuertes esta fase regular y llegar motivados a la cuadrangular final.

Saprissa deberá ponerle bonito ya que necesitan ganar la segunda fase del torneo para forzar una gran final ante el cuadro rojiamarillo.

"Ahora lo que queda es terminar fuertes porque ya la cuadrangular es algo aparte. Eso nos daría confianza y motivación para buscar la eventual final", comentó el portero Kevin Briceño.

El guardameta habló también sobre la situación de la defensa, la zona morada más criticada en el este torneo por lo errores que cometen, ya que muchos terminan en gol del rival.

"Sí, he escuchado que somos los más señalados, porque obviamente la jugada termina en la defensa, son detalles de desconcentración que prefiero nos pasen ahora y no en un partido de la cuadrangular porque son pocos partidos y no podemos estar fallando", señaló Briceño.

"Hay muchos aspectos que corregir, aunque ganemos hay errores, pero a veces es mejor corregir ganando y no perdiendo o empatando, lo único que queda es seguir trabajando", agregó.

Los saprissistas no consideran que les haya agarrado tarde para pensar en el liderato, simplemente fue que no se les dio.

"Lo que queda es buscar detalles en los cuales podamos hacer diferencia para buscar los resultados. El equipo siempre ha tratado de proponer, jugar y buscar los resultados desde el inicio del torneo, siempre buscar el primer lugar y mantenernos, no se nos ha dado por diferentes razones y ahora queda buscar hacer las cosas perfectas en la cuadrangular", señaló el lateral Heiner Mora.

Tibaseños le apuestan a aprovechar los últimos partidos de la fase regular para motivarse. John Durán Tibaseños le apuestan a aprovechar los últimos partidos de la fase regular para motivarse. John Durán (JOHN DURAN)

El capitán Daniel Colindres no se estresa por no ser primeros.

"Creo que hubo un torneo en el que la Liga hizo 53 puntos y al final nosotros fuimos campeones, vamos a tratar de forzar la final así como ellos lo hicieron el torneo pasado" dijo el capi del Monstruo.

Daniel se perderá el próximo juego del Sapri, el próximo domingo ante Guadalupe, ya que estará en Europa con la selección para los amistosos ante España y Hungría.

Para el volante Mariano Torres, estos juegos que restan también les pueden servir para descontarle puntos al Team, ya que el equipo que cierre con más puntos en la tabla general cerraría una eventual final en casa.

"Vamos a tratar de descontar lo más posible, sabemos que con nuestra gente tenemos mucho a favor cerrando en casa, tenemos un gran equipo", señaló Mariano.