Morados... ¿Saprissa debe ir con todo ante Pérez Zeledón o debe cuidar sus figuras?

Saprissa tiene que tomar una ruda decisión este sábado luego del empate a dos goles ante los Pumas de México en los octavos de final de la Concachampions: poner toda la carne ante Pérez Zeledón y buscar salir de las últimas posiciones del torneo o cuidar figuras Mariano Torres, Cristian Bolaños, David Guzmán, Marvin Angulo para el partido del miércoles en México.

Christian Bolaños y Marvin Angulo podrían tener algún tipo de dosificación en el juego ante Pérez Zeledón. (Jose Cordero)

Por un lado los morados no pueden seguir perdiendo puntos en el torneo local porque después se les puede complicar la clasificación a semis, pero por otro necesita a todas sus figuras en todas para buscar la hombrada en tierras aztecas.

Esto porque el empate 2-2 ante Pumas abre el abanico de opciones para que los saprissistas puedan pasar cuartos de final de la Concachampions, aunque la tarea no es sencilla. El Monstruo debe ganar o empatar 3-3 para arriba, el 0-0 o 1-1 clasifica a Pumas, con el 2-2 hay penalitos.

Randall Porras, asistente técnico de Wálter Centeno en Guadalupe y exjugador morado, explicó que Saprissa debe competir en ambos torneos, pero administrando muy bien los minutos de los jugadores estelares.

“Saprissa tiene que ganar todos los partidos donde exista competencia y además, ante Pérez Zeledón no se puede arriesgar porque no está holgado en la tabla. Para mí, debe ir con el cuadro estelar sabiendo que los jugadores base, con experiencia, no pueden jugar maś de 60 minutos. Es decir, al minuto 60, vayan ganando o no, deben hacer los cambios”, explicó.

Porras dijo que la mejor estrategia es buscar un gol rápido y a partir de allí saber administrar el partido, desde el punto de vista del juego, pero sobre todo de los minutos.

El argentino Mariano Torres es otro jugador que podría necesitar un descanso. (Jose Cordero)

“Con la dinámica actual de cinco cambios permitidos, se le puede dar una dosificación a los hombres de más experiencia. Es importante salir con un resultado positivo porque el factor anímico sí afecta por más que de adentro hacia afuera se diga que no”, añadió.

Apuesta por Concachampions

Un fiebrazo morado, Agustín Gutiérrez, expresó que él prefiere apostar más por el torneo de Concacaf, pues es tiene más renombre.

“Con Pérez podemos perder, pero el torneo apenas está empezando y se puede recuperar, en cambio con los Pumas solo queda esta oportunidad”, comentó.