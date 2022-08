¿Mordió Youstin Salas a Marco Ureña? Delantero brumoso respondió

Marco Ureña dijo que Youstin Salas lo mordió en el muslo izquierdo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Marco Ureña, delantero del Cartaginés, dio a entender que Youstin Salas, del Saprissa, lo mordió en el muslo izquierdo, en el juego de este domingo.

Durante la mejenga se vio a Ureña quejándose con el árbitro Ricardo Montero y, luego del encuentro, el atacante de 32 años dijo que conversó con Salas y trató de corregirlo.

“Fue en mi muslo izquierdo y ya lo hablé con Youstin (Salas). La verdad que no quiero ni denunciar esto, porque soy pro de apoyar a los jóvenes y sé que tiene mucho futuro. No quiero tan siquiera crear un ambiente negativo para él, ya hablé con él y creo que entendió muy bien.

“Me parece que no se sintió orgulloso de lo que hizo y ojalá que aprenda de esta lección y que cambie estas cosas, para que lo podamos ver en Europa. Él está trabajando para lograrlo, lo está haciendo bien en la Selección, no quiero denunciarlo y para mí es más importante que aprenda de lo ocurrido”, dijo Ureña a La Nación luego de la mejenga contra el Monstruo.

Los medios le preguntaron directamente: ¿fue un mordisco?

“Por ahí va. Díganle a Youstin, él puede comentarlo, pero yo lo que hice fue hablar y hacer lo que incluso haría con mis hijos. Traté de corregirlo y no castigarlo, porque nada gano con eso. Creo que él aprendió la lección y ojalá que siga creciendo, porque va por un buen camino”, expresó.

A Ureña se le insistió y se le consultó si lo ocurrido fue una conducta antideportiva.

“Si lo digo se van a burlar. Se lo pueden preguntar a Youstin, si él quiere contarlo, que lo haga. Fue totalmente contra el fair play, nunca lo había visto y nunca me había pasado en mi carrera. Lo que me pasó es para corregir, porque así lo hago con mis hijos y no voy a castigar a nadie”, manifestó.