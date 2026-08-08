Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

La familia de Lionel Messi atraviesa un momento de mucho dolor tras la muerte de Jorge Messi, padre y representante del argentino, según reportan medios argentinos e internacionales el fallecimiento ocurrió la mañana de este sábado 8 de agosto.

Jorge Horacio Messi murió a los 68 años en la ciudad de Rosario, Argentina.

Jorge Messi, papá de Lionel Messi (Tomado de sport.es)

El padre de Lionel Messi nació en 1958 y atravesaba una prolongada situación de salud.

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El mundo del fútbol ha manifestado en redes sociales la consternación por la que atraviesa el jugador y su familia.

Lionel Messi llora durante la ceremonia de premiación del Mundial 2026. Argentina no fue bicampeón y España sumó su segunda estrella. (PAUL ELLIS/AFP)

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, publicó en redes sociales la escuadra rosarina.

El padre del astro murió el sábado a las dos de la madrugada, informó en un comunicado el hospital Sanatorio Centro, donde pasó sus útimas horas.

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo. Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

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Jorge era además la persona con la que el astro elegía discutir su rendimiento después de cada partido: “Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme”, dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports

Messi, su padre Jorge y su hermano Mateo (Tomada de Instagram)

La Liga Profesional del Fútbol argentino también brindó sus condolencias: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”, escribió en X.

Más que un padre, un amigo

Jorge Messi, nacido en 1958, era un empleado metalúrgico que amaba el fútbol, y se desempeñaba como entrenador de infantiles en el club barrial Grandoli de su ciudad, Rosario, 340 km al norte de Buenos Aires.

Allí, fue el primer entrenador de su hijo Lionel Messi, por entonces de cuatro años.

Pero su vida dio un vuelco en el año 2000 cuando se trasladó a España para que el entonces pequeño Lionel, de 13 años, se integrara al Barcelona y pudiera continuar su tratamiento por déficit de hormona de crecimiento.

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Jorge dejó su trabajo estable en Argentina para afrontar ese desafío junto a Lionel, lejos del resto de la familia, en tiempos difíciles que forjaron el temple del 10 y la unión entre ambos.

“Yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo viera o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal”, contó Messi en una entrevista a sus 20 años.

“Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, dijo entonces.

Jorge Messi fue dado por fallecido por error durante una transmisión en vivo. (Instagram/Instagram)

Finalmente, Jorge logró cerrar el primer contrato con el Barcelona y desde entonces acompañó a su hijo también como representante y negociador durante toda su carrera en ese club, así como en el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

De perfil bajo, Jorge Messi casi no dio entrevistas a lo largo de su vida, pero las pocas veces que habló dejó ver que la unión con su hijo era inquebrantable: “El día que Leo no juegue más, creo que se me va a caer una ilusión y no voy a ver más al fútbol”, dijo a la revista Kicker en 2013.

Polémicas

Sin embargo, su vida no estuvo exenta de polémicas.

En 2013, padre e hijo fueron acusados por la justicia española de haber utilizado entre 2007 y 2009 un entramado de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.

La causa se resolvió en 2017 tras varias multas millonarias pero sin prisión para ninguno.

En 2019, Jorge y Lionel junto a la Fundación Leo Messi volvieron a ser denunciados en España, esta vez por presuntos delitos contra la Hacienda, estafa y blanqueo de capitales. En 2021 la causa fue archivada.

Lionel tiene tres hermanos, dos mayores, Rodrigo y Matías, y una menor, María Sol, todos hijos del matrimonio entre Jorge Messi y Celia Cuccittini, de 66 años.