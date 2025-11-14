¡Muerte súbita en el fútbol femenino! Semifinales se definirán en partido único sin tiempo extra

En Alajuelense, Saprissa, Dimas Escazú y Sporting están listas para las semifinales del torneo de Apertura femenino y en esta ocasión, la segunda fase del campeonato se jugará con un formato muy particular.

El Estadio Alejandro Morera Soto será la sede de estos encuentros, que se jugarán a partido único. Si al finalizar los 90 minutos no hay un ganador, no habrá tiempos extra, sino que se recurrirá de inmediato a la tanda de penales.

Estos encuentros se jugarán en la casa de las octacampeonas, al quedar como líderes de la fase regular del certamen, con 40 puntos, luego de 14 jornadas, en donde las chicas que dirige Wílmer López sellaron 13 victorias y un empate.

Saprissa enfrentará a Dimas Escazú en las semifinales. Prensa Saprissa. (Prensa. /Prensa.)

Saprissa, bajo el mando de Adal Sánchez quedó en el segundo puesto, con 27 puntos, Dimas con 26 unidades y Sporting con 24 puntos.

Así se jugarán las semis

El primer partido, entre Saprissa y Dimas Escazú, será a las 11 a.m. y el segundo será a las 3:30 p.m. entre Alajuelense y Sporting.

Alajuelense, actual campeón parte como favorito a conseguir un nuevo título. En Saprissa no se quedan atrás y quieren dejar una racha de 7 años sin alzar una copa, pues el último torneo que obtuvieron las moradas fue a finales del 2018.

La primera fase cerró con un interesante récord de goleo, liderado por Carolina Venegas, que llegó a semis con 13 anotaciones.

La delantera Yoselín Fonseca, del Sporting tiene 12 tantos y la jugadora de Herediano Hilary Corrales sumó 7 goles, al igual que Gloriana Villalobos y Katherine Alvarado.

Alajuelense buscará su noveno título al hilo. Prensa Uniffut. (Prensa. /Prensa.)

Las entradas para ambos partidos tienen un costo de 2 mil colones y se podrán comprar en https://boleterialaliga.com y los menores de 12 años entran gratis, acompañados de un adulto.

El día de los partidos, la boletería del estadio Morera Soto estará abierta, a partir de las 9 de la mañana.