Mundial 2026: Aficionado sufre infarto en las afueras del estadio de México

Aficionado sufrió infarto en las afueras del estadio de México previo a la inauguración del Mundial 2026 (redes/Facebook)

Lo que debía ser una fiesta para miles de aficionados que llegaron a vivir la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México estaría a punto de terminar en tragedia.

Minutos antes de que arrancara la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, un aficionado alemán de aproximadamente 80 años sufrió un infarto en las inmediaciones del estadio, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el adulto mayor comenzó a sentirse mal mientras caminaba cerca del recinto deportivo, por lo que fue atendido de inmediato por personal de emergencia destacado para el evento.

La rápida reacción de los equipos médicos permitió brindarle atención en el sitio antes de trasladarlo a un centro médico para una valoración más completa.

En México ya empezó la fiesta del Mundial 2026. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

El incidente ocurrió mientras miles de aficionados de distintas partes del mundo llegaban al estadio para presenciar la ceremonia de apertura y el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el estado de salud del aficionado ni sobre las causas específicas que provocaron el infarto. Sin embargo, hay algunos medios que señalan que la persona ya habría fallecido, aunque se está a la espera de la confirmación.