Deportes

Mundial 2026: así quedaron los 12 grupos con las 42 selecciones clasificadas

El Mundial 2026 comenzó a tomar forma este viernes con la ceremonia del sorteo en Washington DC, donde quedaron definidos los 12 grupos de la primera fase

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Mundial 2026 comenzó a tomar forma este viernes con el esperado sorteo en Washington D. C., donde quedaron definidos los 12 grupos del torneo más grande de la historia.

La ceremonia, llena de música, figuras del fútbol y mucha expectativa, reveló el camino que seguirán las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, hay 42 selecciones clasificadas y los últimos seis espacios se definirán el próximo año, con el repechaje.

Argentina, la actual campeona del mundo, buscará su segundo título consecutivo, enfrentando en la primera fase a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina's forward Lionel Messi (R) and Venezuela's midfielder Jose Martinez fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Argentina, at the Monumental de Maturin stadium in Maturin, Venezuela, on October 10, 2024. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
La Selección de Argentina, actual campeona del mundo buscará su segundo título al hilo. AFP. (JUAN BARRETO / AFP/AFP)

Así quedaron repartidos los grupos de la Copa del Mundo

Los clasificados están distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El cambio es sustancial: en lugar de que la ronda eliminatoria empiece con octavos de final, ahora lo hará con dieciseisavos de final (ronda de 32), prometiendo una fase de eliminación directa mucho más extensa y dramática.

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia y República de Irlanda.

Grupo B: Canadá, ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina; Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y el ganador del repechaje entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Eliminatorias de la UEFA hacia la Copa del Mundo del 2026. AFP.
El volante Phil Foden y la Selección de Inglaterra estarán en el grupo xx. AFP. (BEN STANSALL/AFP)

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del repechaje entre Bolivia, Irak y Surinam y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia; Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Copa del MundoMundial 2026AlemaniaArgentinaMéxicoEstados Unidos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.