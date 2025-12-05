Mundial 2026: así quedaron los 12 grupos con las 42 selecciones clasificadas

El Mundial 2026 comenzó a tomar forma este viernes con el esperado sorteo en Washington D. C., donde quedaron definidos los 12 grupos del torneo más grande de la historia.

La ceremonia, llena de música, figuras del fútbol y mucha expectativa, reveló el camino que seguirán las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, hay 42 selecciones clasificadas y los últimos seis espacios se definirán el próximo año, con el repechaje.

Argentina, la actual campeona del mundo, buscará su segundo título consecutivo, enfrentando en la primera fase a Argelia, Austria y Jordania.

La Selección de Argentina, actual campeona del mundo buscará su segundo título al hilo. AFP. (JUAN BARRETO / AFP/AFP)

Así quedaron repartidos los grupos de la Copa del Mundo

Los clasificados están distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El cambio es sustancial: en lugar de que la ronda eliminatoria empiece con octavos de final, ahora lo hará con dieciseisavos de final (ronda de 32), prometiendo una fase de eliminación directa mucho más extensa y dramática.

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia y República de Irlanda.

Grupo B: Canadá, ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina; Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y el ganador del repechaje entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El volante Phil Foden y la Selección de Inglaterra estarán en el grupo xx. AFP. (BEN STANSALL/AFP)

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del repechaje entre Bolivia, Irak y Surinam y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia; Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.