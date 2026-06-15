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Mundial 2026: Japón remonta y al cierre le empata 2-2 a la poderosa Países Bajos

Japón le dio un duro golpe a Países Bajos al cierre del encuentro en su debut en Norteamérica 2026

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Por AFP
Japón
Japón lo igualó ante Países bajos con el tanto de Daichi Kamada al minuto 88. (KEITA IIJIMA/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos equipos que premió la fortaleza anímica de los asiáticos.

Los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51′, pero Keito Nakamura igualó seis minutos después. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64′, y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88′ el agónico 2-2 definitivo.

La pelota al pie y la paciencia de los europeos parecieron ser suficientes para un estreno con triunfo, pero los dirigidos por Hajime Moriyasu tenían otros planes, que finalmente concretaron gracias a un desvío que ayudó a la definición de Kamada, centrocampista del Crystal Palace.

En el primer tiempo, el partido estuvo intenso y el bloque defensivo de los nipones funcionó a pleno, con un certero Zion Suzuki bajo los palos.

Las idas y vueltas estaban reservadas para una segunda mitad de alto voltaje, que abrió con un remate de cabeza de manual de Van Dijk (1-0) y siguió con un misil desde las puertas del área de Nakamura (1-1), que avisó que los Samuráis azules darían pelea hasta el final.

En un tramo de juego frenético, los neerlandeses se adelantaron de nuevo a los 64 minutos, cuando Summerville, del West Ham, superó a su marcador por la banda derecha y, con la zurda, colocó el balón con rosca en el ángulo inferior derecho de Suzuki.

Pero el héroe de la tarde en Dallas fue Kamada con el gol del agónico empate.

Además de la igualdad, Países Bajos se lleva inquietudes por la presentación de su histórico goleador Memphis Depay, quien ingresó al minuto 70 y se mostró lejos de su mejor forma.

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