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Mundial 2026: Primer gol del mundial llegó para México tras un error increíble de Sudáfrica

Primer gol del mundial llegó muy rápido en el encuentro entre México y Sudáfrica tras un error muy grave

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Por Sergio Alvarado

El primer gol del mundial de Norteamérica 2026 llegó muy rápido, apenas la los nueve minutos se abrió el marcador en el juego inaugural en el estadio Azteca entre México y Sudáfrica tras el tanto de Julián Quiñones.

Los aztecas aprovecharon un horror del portero y la defensa de los africanos que ni lerdos ni perezosos los locales capitalizaron.

El arquero Ronwen Williams se la pasó a un zaguero que tenía al frente, lo marcaron muy rápido, Erick Lira robó el balón, se la puso a Quiñones y este definió con comodidad en el área con un remate entre las piernas del meta.

Para el atacante del Al Qadsiah de Arabia Saudita fue un momento muy especial, de origen colombiano, se nacionalizó mexicano para la Copa del Mundo y ya entró en la historia de los mundiales muy pronto.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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