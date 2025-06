Mundial de Clubes: acá le decimos en dónde y a qué hora ver el juego entre River Plate y Monterrey

El Monterrey de Sergio Ramos jugará este sábado ante el River Plate de Argentina. AFP. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El Mundial de Clubes tendrá un partidazo este sábado por la noche, el cual usted no se puede perder.

A las 7 de la noche hora tica, será el encuentro entre el River Plate de Argentina y el Monterrey de México, con el español Sergio Ramos como protagonista en las filas del cuadro mexicano.

Además, hoy jugarán el Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund; el Inter Milán vs Urawa Red y el Fluminense vs Ulsan.

LEA MÁS: Bayern Munich golpea al Boca en uno de los platos fuertes del Mundial de Clubes

Acá la programación completa del sábado

10 a.m.: Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund. Este juego lo podrá ver y escuchar por TD Más, TD Max y Teletica Radio.

1 p.m.: Inter Milán vs Urawa Red: Canal 7, TD Más, TD Max y Teletica Radio.

4 p.m.: Fluminense vs Ulsan: Canal 7, TD Max y Teletica Radio.

7 p.m.: River Plate vs Monterrey: Canal 7, TD Max y Teletica Radio.

LEA MÁS: Herediano salió a relucir en el Mundial de Clubes tras victoria del Botafogo sobre el PSG

En la plataforma Disney Plus también se podrá ver el duelo entre los Millonarios y Rayados, mientras que quienes tienen la plataforma DAZN pueden ver todos los encuentros.