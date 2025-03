Mundial de Clubes: Andrés Guardado tiró un dardo dirigido a Alajuelense

Andrés Guardado, uno de los jugadores mexicanos más importantes de los últimos tiempos, mandó un tremendo dardo que se puede interpretar que va dirigido a Alajuelense, aunque no mencionó al equipo tico.

Guardado estuvo presente en la conferencia de prensa que este viernes organizó el Club León para defender su posición en el Mundial de Clubes, competencia de la que fue excluido por FIFA, y propiciada por un reclamo de la Liga.

La FIFA tampoco se salvó de los cuestionamientos de Guardado.

“¿Con qué cara hay equipos que levantan la mano para decir que tienen derecho de ir al Mundial de Clubes, si tuvieron la opción de ganarlo en la cancha?”, cuestionó Guardado.

No dijo nombres, pero eso fue para el ego de los liguistas.

Y luego le mandó con todo a la FIFA.

“Es una injusticia brutal y si alguien hizo algo mal fue FIFA, no León. Porque el tema de la multipropiedad existe, Grupo Pachuca hace muchos años compró a León”, expresó.

“Pachuca y León compiten en un torneo avalado por la FIFA, y FIFA no informa que en dado caso de que los dos clasifiquen no podrán participar. Y encima, hacen un reglamento posterior donde dicen que no va a poder estar. El que está haciendo mal las cosas es FIFA”, expresó, sin asco, Guardado.