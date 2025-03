Mundial de Clubes: Apoyo en pleito de Alajuelense por un campo tiene dividida a Centroamérica

El pleito de Alajuelense por meterse al Mundial de Clubes tiene a Centroamérica en plena bronca de opiniones. Unos le hacen barra al León rojinegro, otros dicen que ni de chiste.

El caso ya llegó hasta el TAS, porque la Liga le preguntó a FIFA por qué León de México y Pachuca pueden ir si tienen el mismo dueño, algo que el reglamento prohíbe.

Alajulense no la pasó bien en el último partido en casa, empató a cero con el colero, San Carlos. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

La FIFA se hizo la sorda, pero cuando el asunto escaló, no tuvo más remedio que sacar al León azteca de la lista. Ahora, hay una apelación de los mexicanos y el 23 de abril se sabrá en qué para todo esto.

Mientras tanto, la pregunta está en el aire: ¿Apoyan o no a Alajuelense en esta gestión por ir al Mundial? La Teja les tiró la consulta a periodistas de la región y las respuestas están para el debate.

Con la Liga

Nectalí Mora (Nicaragua) no lo dudó ni un segundo: “Me parece bien lo que hace Alajuelense, si el reglamento lo permite, tienen que pelearlo. Veremos qué tan coherente es la FIFA con sus propias reglas, aunque lo veo difícil porque México mueve muchos intereses”.

LEA MÁS: Concacaf toma partida en pleito por el Mundial de Clubes y adivinen a qué equipo apoya

Además, no le cuadraron las declaraciones de Víctor Montagliani, el presidente de Concacaf, que se decantó por el León. “Si la FIFA dice que León no puede ir, ¿cómo es que Montagliani sale a decir que los apoya? No tiene sentido”, soltó.

El León defendió su postura en una conferencia. (Instagram/Instagram )

Rudy Martínez (Guatemala) también ve bien el alegato de la Liga y los respalda: “El fútbol se juega dentro y fuera de la cancha, y este reclamo es parte de lo que un aficionado espera de su dirigencia: que luchen sus batallas”.

En suelo chapín el tema se habla todas las semanas y, aunque hay rivalidades, dice que la mayoría apoya a los manudos por pura solidaridad regional.

Junior Murillo (Honduras) cree que este es el momento para que los mexicanos entiendan que las reglas no se las pueden pasar por alto. “Desde el punto de vista legal, la Liga tiene razón”, aseguró.

Además, Alajuelense cae bien en Honduras, dice, porque ha tenido varios jugadores catrachos en sus filas. “No se ha hablado tanto del tema porque aquí estamos con el tema de la Selección, pero sí hay cierto apoyo. La Liga es más querida aquí que Saprissa”, tiró sin miedo.

Ni tan a favor

Julio Cruz (Honduras) cree que la Liga tiene buenos argumentos, pero que León también tiene los suyos. Para él, cuando los rojinegros empezaron el reclamo, él no creyó que eso llegara lejos.

Alajuelense ganó el torneo de Copa el sábado ante Puntarenas. (Rafael Pacheco./Jorge Navarro)

Eso sí, dice que la afición hondureña está más indiferente. “Los olimpistas no le dan mucha pelota, están distantes porque ellos en el 2001 clasificaron al Mundial y se canceló. La gente del Motagua quizá tenga una visión más favorable hacia la Liga, pero en general, hay desinterés”.

LEA MÁS: Alajuelense no se comporta como un club que quiere el cupo al Mundial de Clubes

Milton Aparicio (El Salvador) es de los que cree que la Liga no tiene nada que hacer en el Mundial. “No estoy de acuerdo porque no se lo ganó en la cancha. Puede estar alto en el ranquin, pero para ir hay que ser campeón de Concacaf, no de Centroamérica. Si no es el León, que vaya un subcampeón antes que Alajuelense”, dijo sin rodeos.

En El Salvador el tema solo sonó cuando FIFA bajó al León, después de eso, todo quedó en el olvido.

Alajuelense es bicampeón centroamericano. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco. )

Con opiniones divididas y la FIFA tomándose su tiempo para resolver, la novela sigue abierta. Lo único fijo es que el 23 de abril se sabrá si la Liga se mete al Mundial o si todo queda en un sueño. ¿Usted qué cree?

Texto redactado con ayuda de la inteligencia artificial.