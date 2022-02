Municipal Grecia llena de contrastes con dos de sus figuras

Mientras un jugador del Municipal Grecia se partía el pecho en el estadio Azteca en el empate que Costa Rica sacó ante México por la octogonal final de la Concacaf, otro se jalaba una torta unas horas antes.

Youstin Salas anda en buen momento con Grecia.

Hablamos de Youstin Salas, punto alto de la Sele el domingo en el empate ante México y de Jefferson Rivera, quien por andar metido en una fiesta privada a altas horas de la noche recibió un impacto de bala, pero no hubo mayores detalles. Solo se indicó que fue en sus extremidades superiores (brazos).

La Teja conversó con Yesenia Gómez, mamá de Salas, quien estaba superorgullosa por la actuación de su hijo.

“Vi el partido en mi casa, tengo tele en mi cuarto y mis hermanas estaban en la casa de a la par viéndolo. Digamos que lo veo con ojos de mamá, pero eso no me quita que vea las cosas como son. Lo vi jugar muy bien, muy metido en el partido y estoy muy contenta por todo lo que comentan, de que hizo las cosas bien”, contó doña Yessenia.

Reimond Salas y Youstin Salas cuando eran unos niños. (Cortesía)

Dijo que Youstin es el más hiperactivo de sus tres hijos, Reimond (el mayor, juega en Grecia y Reidell, el menor) pero superamoroso y muy sentimental.

“Es un muchacho bueno, no tiene vicios de ninguna especie, no toma, no fuma. No me extrañó que casi estuviera llorando en las declaraciones, es así. A mí también se me salieron las lágrimas cuando lo oí”, añadió.

Contó que su exesposo, Delfín Salas, padre de sus hijos, tenía una escuela de fútbol en Guápiles y allí los fue metiendo poco a poco.

Los hermanos se fueron formando y llegaron a integrar las selecciones en las escuelas. Más grandes, integraron las selecciones nacionales menores.

El hermano de Youstin, Reimond, dijo que está muy contento con el trabajo que hizo su hermano y confesó que ambos guardan una esperanza en el corazón.

“Defender la camiseta de la Sele juntos, Dios primero y se pueda dar la opción, es un sueño de los dos”, mencionó.

Comentó que cuando estuvieron en selecciones menores nunca estuvieron juntos por la edad.

“Yo estaba en la sub-17 y él en la sub-15, luego él en la sub-17 y así.

“Sabiendo lo que él da, la intensidad que tiene para marcar, no fue una sorpresa para mí que saliera de titular. Hablé con él luego del partido y me contó lo que tuvo que hacer para que se viera bien en el partido, que tuvo que aplicarse mucho para que no filtraran tanto pase y que los recorridos estuvieron difíciles, porque México le daba vuelta al balón, pero que la concentración le ayudó y por su fuerza física”, dijo.

Agregó que vio el juego con su esposa, la esposa de su hermano, el portero mexicano del equipo (Antonny Monreal) y la esposa de él.

Estuvo de acuerdo con su mamá en que Youstin es el más extrovertido de sus hermanos.

“Es correcto, es totalmente diferente que yo. Soy más reservado, él es más extrovertido, molesta, vacila, se jalaba más tortas de pequeño”.

Youstin con Keylor Navas, ambos de buen nivel en el Azteca. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

También coincidió con su madre de que es muy sentimental y cree saber por qué lloró cuando le hicieron la entrevista.

”Le ha costado bastante, en el pasado sufrió algunas lesiones, pero se ha levantado fuerte y al hablar recuerda todo eso, de allí el sentimiento. Yo estoy muy contento por él, porque triunfe y haga bien las cosas”.

Hablando de Rivera, Eric Arce, jefe de prensa de Grecia, dijo que manejarán el tema de forma interna, pero que los hechos se presentaron en horas extrafutbolísticas del jugador, por lo que no tomarán, de momento, ninguna represalia.

Rivera tiene 25 años y procede de Limón FC.