Municipal Liberia pierde a jugador clave previo al juego contra Pérez Zeledón

El Municipal Liberia se quedará sin uno de sus jugadores por casi todo el torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia se quedará sin uno de sus jugadores por prácticamente todo el torneo de Clausura 2026.

Este miércoles, el equipo aurinegro informó que el jugador Adrián Chevez sufrió una fractura en el quinto metatarsiano (rotura en el hueso exterior del pie, conectado al dedo meñique) de su pierna izquierda durante un entrenamiento.

“Ya fue operado de forma exitosa y estará fuera de las canchas durante tres o cuatro meses aproximadamente”, destacó el equipo guanacasteco.

Adrián Chevez estará fuera de las canchas entre 3 y 4 meses. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

El paso de Adrián Chevez en Liberia

Adrián llegó a Liberia, a mediados del año pasado, luego de su paso por Santa Ana, equipo que hoy está en la Liga de Ascenso.

El jugador de 22 años marcó dos tantos el torneo anterior.

Este jueves, a las 6 p.m., el equipo pampero recibirá a Pérez Zeledón.

