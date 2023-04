Mustang cambió de dueño, pero sigue robando suspiros

Yorjanny Herrera conoce muy bien este Ford Mustang 2 (Rafael Pacheco Granados)

En el 2015 en el Chuzo de la Semana sacamos este Mustang 2 de 1974, una joyita que roba suspiros por donde anda, pero esta navezota quería volver a salir en La Teja y nos la topamos en Parque Viva.

El auto pertenecía a Johan Ramírez, a quien le hicimos la nota en aquel momento, esta vez la andaba otra persona, pues lamentablemente Ramírez falleció.

Hoy el Mustang es de Harold, hermano del antiguo dueño, quien había heredado la nave de su tata. Su dueño actual se lo presta con regularidad a Yorjanny Herrera, amigo de toda la vida de ambos y quien también lo anda de vez en cuando y así fue como lo encontramos de nuevo.

A la nave le funciona todo a puras tejas. (Rafael Pacheco Granados)

Más allá de quién ande este chuzo no pierde el encanto, en el área de pits en los Lunes de Piques de en el Circuito de Competencias de Parque Viva, quienes lo ven lo rodean y preguntan todo tipo de cosas a quien lo ande.

“El carro le quedó al hermano del dueño, soy amigo de ambos y él me lo presta para andarlo. Yo me llevaba muy bien con los dos y ahora el dueño me lo presta para calentarlo y andarlo”, destacó.

Herrera no es que agarró la nave así no más, la conoce a la perfección porque le ha breteado muchísimas cosas, fue de los protagonistas para su restauración y lo sigue viendo cuando le falla algo o cuando lo preparan para llevarlo a revisión, por ejemplo.

“Sí le he hecho varias cosas que ellos han ido mejorando con el tiempo, cuando conocí el carro ya tenía muchas cosas, pero sí me ha tocado trabajarlo, realmente es una belleza, si el carro fuera mío así se queda, no le cambiaría nada, la verdad. ¿Qué le va pedir uno más?”, comentó.

Por dentro, el chuzo mantiene su estilo clásico. (Rafael Pacheco Granados)

Además de Parque Viva, la nave anda mucho por Barva de Heredia, de donde son vecinos sus dueños y mecánico, pero en todo lado las reacciones suelen ser las mismas.

“Adonde uno vaya preguntan mucho, más que este como casi no se ve llama mucho la atención, la gente le pregunta a uno qué tipo de Mustang es y es Mustang 2″, dijo refiriéndose a la segunda generación de este clásico de la Ford que se produjo con modelos entre 1974 a 1978.

“Este tipo de carros acá casi no hay, se ven muy poco, por eso es que son tan especiales y además llaman tanto la atención. Que yo haya visto, en Costa Rica solo conozco este, debe haber más, seguramente, pero no los he visto. Si hubieran no creo que estén así, la verdad”, agregó.

En esta nave se viaja con estilo y comodidad. (Rafael Pacheco Granados)

Una nave de esta categoría no anda cualquier motor, tiene uno tipo stroker 347, amplio y que en gasolina si es bastante “cariñoso”, pero es parte de los sacrificios por andar con este estilo en carretera.

“Cuando tengo que hacerle algún trabajo o algo así, es que me dice que lo agarre y lo ande. Yo le comenté al dueño de venir a los piques, que el ambiente se pone muy bonito y me dijo que lo trajera”, contó el mecánico.

Claro, la nave no se tira a pista a picar, es solo para que la admiren desde afuera, pero con eso es más que suficiente para enamorar a más de uno.