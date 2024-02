Mustang saca el amor y odio de la gente al mismo tiempo

El Ford Mustang que pone a muchos a debatir cuando lo ven. (Marvin Caravaca)

En el Chuzo de la Semana nos fuimos a los lunes de piques en Parque Viva en La Guácima de Alajuela para mostrarles algunos de los carrazos que llegan a matar fiebre con la velocidad. Nos encontramos uno que genera un debate entre el amor y odio cuando anda en la calle.

En esta edición les mostramos el Ford Mustang 2007 de Ricardo Villanueva, un vecino de Heredia, quien nos relató, antes de mandarse a picar, cómo con solo su presencia y sin necesidad de apretar el acelerador pone a la gente a hablar.

“Me piropean mucho el carro y a la vez lo critican por el consumo de gasolina. Varias personas me han parado en la calle para decirme que soy un inconsciente y no pienso en el medio ambiente, pero les respondo que me encantan los dinosaurios, pero convertidos en gasolina (risas).

“Sí gasta bastante, me hace la mitad del kilometraje del Toyota Yaris que tenía antes y me consume hasta tres veces más de gasolina, es como si fueran cuatro carros en uno, pero vale demasiado la pena”, explicó.

Su interior es otra de las partes que la gente se fija cuándo lo ven en la calle. (Marvin Caravaca)

A Ricardo no le molesta que la gente reaccione así y una de las claves para tomarlo de esa forma es que se informó de cuánta gasolina consume antes de adquirirlo.

“Ya estaba preparado que me dijeran esas cosas; de hecho, antes de hacer la compra hice la comparativa de los galones de gasolina que gasta versus los kilómetros. Ahí me di cuenta que el consumo era muchísimo mayor, pero lo compensan las sensaciones de manejarlo”, agregó.

La mayoría de veces que le sucede eso es en los cruces, siempre queda sorprendido por cómo solo con su presencia jala muchas miradas.

“Me dicen ‘qué lindo carro’, me levantan el pulgar en muestra de apoyo, otros dicen que cuándo los invito a dar una vuelta o a la playa. En las intersecciones me pasa una curiosidad, me ceden el espacio amablemente o me tiran el carro a chocar, es como un amor - odio, por eso siempre paso pendiente que no le hagan nada en los cruces”, dijo.

La parte trasera del Mustang es una de las favoritas de los fiebres. Foto: Cortesía.

El chuzo lo adquirió hace cuatro meses al vender otro carro y agregarle un menudo gracias a un amigo que importa esas máquinas desde Estados Unidos. Una de las cosas que lo tienen maravillado es su tracción trasera.

“Totalmente diferente, era otra cosa, lo que sentí muy bien fue la tracción trasera, porque desde hace muchos años manejo carros Volkswagen que tienen esa estructura, es muy potente.

“Con los tracción trasera el conductor siente que el carro empuja y en las curvas la sensación cambia mucho”, amplió.

Ricardo nos contó que por su trabajo tenía más de 10 años de no ir a los piques y apenas se dio cuenta que volvieron al Parque Viva no dudó en darse la vuelta. Primero, iba como espectador para así ver los demás carros que llegaban, pero a los pocos minutos con ayuda de un amigo se mandó a picar.

Picó más de dos veces y el sonido de su motor cautivó a los conocedores del tema, mostrando que con el paso del tiempo sigue derrochando pasión.

Si usted es como Ricardo que lleva años de no ir a los piques, le contamos que la temporada 2024 está activa todos los lunes de 7 a 10 p. m. en Parque Viva. Para más información de entradas puede consultar en la página Noches de piques en Facebook e Instagram.