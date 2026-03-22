¿Nadie es profeta en su tierra? Técnicos ticos huyen de la “hoguera” nacional para encontrar respeto en el extranjero

El ambiente del fútbol tico: ¿Una hoguera para los técnicos nacionales? La dinámica del fútbol costarricense se ha vuelto complicada; la presión constante y la inmediatez de resultados lanzan a los profesionales a un fuego que suele consumirlos con rapidez.

Directivos que no tienen paciencia ni respetan procesos, jugadores que no siempre se comprometen con una idea y la presión por alinear jóvenes mientras se exigen resultados inmediatos, son algunas de las situaciones que viven los entrenadores en Tiquicia.

Irse a dirigir al extranjero ha sido una vía para que algunos técnicos salgan de ese ambiente que, en ciertos casos, se volvió nocivo. Esto les permite obtener otras perspectivas y sentir que en otras tierras son más valorados que en su propio país.

Técnicos ticos encuentran más valoración en el extranjero

Marvin Solano fue campeón en diciembre con el Luis Ángel Firpo, de El Salvador. Foto: Instagram Luis Ángel Firpo. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

La Teja habló con tres entrenadores que dirigen fuera de nuestras fronteras: Marvin Solano, Luis Marín y Alexander Vargas.

Ellos además de los resultados que los respaldan, afirman sentir un aire distinto, lejos de la tensión constante de los banquillos ticos.

Marvin Solano se marchó a El Salvador para dirigir al Luis Ángel Firpo en junio de 2025. Consiguió un renacer en su carrera tras sentir que en Costa Rica tenía un “mercado cerrado”, pese a haber sido campeón con el Herediano logrando grandes números.

Salir al extranjero, afirma, le sentó muy bien, lejos de un ambiente que calificó como “contaminado”.

“Cuando yo empecé a ver que los equipos a los que llegaba, que los resultados no se podían ver, que no tenían las condiciones ideales y cuando eso pasaba y se exigía el máximo en cuanto a logros a pesar de no dar recursos, sentí que no estaba bien y era el momento de dar un cambio. No me parecía lo mejor estar metido en un ambiente que estaba un poco contaminado”, expuso.

En tierras cuscatlecas, don Marvin percibió un valor que no encontraba en Costa Rica, un sitio donde se le brinda más paciencia y espacio a los extranjeros que a los nacionales que, como él, han entregado resultados en el pasado.

Luis Marín y la crítica a la idiosincrasia del fútbol tico

Luis Marín alejó del descenso al Inter FA en El Salvador y pelea clasificación. (Cortesía Luis Marín/Cortesía Luis Marín)

Otro entrenador al que le está yendo bien en esa misma nación es Luis Marín. Tras su paso por equipos como Herediano, Alajuelense, San Carlos, Pérez Zeledón y Santos, con el Inter FA ya empezó a cosechar resultados.

“Yiyo” también ha sentido que el ambiente del fútbol tico no siempre es el más sano; al salir del país ha notado la diferencia, pues siente que su trabajo es más valorado.

“Al costarricense le cuesta valorar lo nuestro; es, desgraciadamente, como una idiosincrasia negativa. No solo pasa conmigo, sino con un montón de entrenadores que están en Costa Rica; es algo que nos cuesta: reconocer lo criollo, darnos ese valor. Los técnicos costarricenses estamos bien preparados, siempre buscamos actualizarnos, estudiar y prepararnos, pero a muchos les cuesta reconocer eso.

“Nosotros estamos acá; está Jeaustin Campos en Honduras. Cuando el técnico costarricense ha salido, hace cosas buenas afuera. Con Hernán Medford, Javier Delgado, Ronald González, Mauricio Wright o Alexandre Guimaraes... normalmente hacemos cosas buenas”, comentó.

La selección de Costa Rica y la falta de oportunidades

Marín señala como un detalle que cuando la selección de Costa Rica ha necesitado técnico, el tico rara vez es considerado. Ronald González en el 2020 fue el último en tomar el puesto.

“Así es; ahora no se consideró a ningún técnico nacional, a excepción de Guimaraes, y eso al puro principio porque Ronald lo propuso. Pero la dirigencia, en sí, nunca consideró a los ticos. Nos toca seguir buscando esa oportunidad con trabajo y esfuerzo para que, en algún momento, seamos más reconocidos”, opinó.

Alexander Vargas y el reconocimiento en Nicaragua

Alexander Vargas dirige al Diriangén de Nicaragua desde enero del 2026 y pelea por el liderato. (Cortesía Alexander Vargas/Cortesía Alexander Vargas)

Alexander Vargas se marchó a Nicaragua para dirigir al Diriangén, club con el que disputa el primer lugar de la tabla en la liga pinolera y donde su labor ha sido sumamente reconocida.

El profe es otro ejemplo que tuvo buenos resultados con Puntarenas y Guanacasteca y con el Herediano fue el último técnico que ganó una ronda en la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Se valora más al técnico tico fuera de Costa Rica?

“Sí, sí, totalmente, eso es así, esa es la misma percepción, usted habla con cualquier entrenador de Costa Rica y le va a decir lo mismo, lo visto a nivel de selecciones, de equipos, de jugadores, de directivos, eso es así, siempre se valora más afuera”, dijo.

“Acá han estado muy agradecidos con Henry Duarte, José Giacone, porque han ayudado al fútbol de Nicaragua, han venido a aportar al crecimiento y eso es lo que uno además quiere aparte de ganar títulos. Nosotros como ticos al ir a otro país se nos va a exigir más y debemos responder a eso”, añadió.

Al final, el éxito de Solano, Marín y Vargas en el extranjero deja una pregunta incómoda en el aire: ¿Por qué el técnico costarricense debe cruzar la frontera para encontrar el respeto que sus atestados merecen?

Mientras en Tiquicia la “hoguera” sigue consumiendo procesos a ritmo acelerado, otros países aprovechan el talento que aquí se desperdicia. El reto para nuestra dirigencia no es solo exportar jugadores, sino aprender a valorar el conocimiento “criollo” antes de que el banquillo nacional se quede sin sus mejores exponentes.