Naomi Valle se subirá al ring bajo la guía de su hermana Yokasta, pero con estrella propia

Naomi Valle está lista para su debut en el ring y seguir el legado de su hermana, Yokasta Valle, campeona mundial de boxeo. (Jose Cordero)

Los lazos entre las boxeadoras Naomi Valle y su hermana, Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, son muy fuertes, la monarca será la primera en estar en la esquina de la cumiche de la familia este viernes en su debut como peleadora profesional.

Yoka le ha dado todos los consejos que ha podido desde la perspectiva de hermana y deportista, pero entiende que una vez que Naomi se suba al ring, ya todo dependerá de ella y la preparación que ha tenido para enfrentar a la nicaragüense Heidi Fernández, quien también se estrenará en los manazos.

Este jueves acompañamos a la joven deportista en su primer pesaje como profesional, el primer rival que ya derrotó sin problemas en su carrera.

“Estoy superemocionada, ya después del primer paso, que es el pesaje, me siento superbién, solo esperando la pelea. Como todo al inicio hay un poco de nervios, es normal, pero estoy controlándolos, he tenido mucho apoyo y eso me tranquiliza mucho.

“Mi mamá, por ejemplo, está un poco nerviosa, yo le digo que esté tranquila, que yo me entrené para eso y mis hermanas igual, ellas me decían que se ponían nerviosas con Yoka, ahora conmigo va a ser peor, yo solo les digo que confíen en mí porque he entrenado mucho”, explicó a La Teja.

Naomi, de 19 años, es la menor de cinco hermanas y luego de pasar por deportes como fútbol y gimnasia se decidió por el boxeo porque es el deporte que afirma lleva en el corazón, ya es algo de familia.

Naomy Valle le metió su primer gancho a la báscula este jueves. (Jose Cordero)

Ella siempre ha sido la chineada de la casa, a la que más miman y al mismo tiempo a la que más cuidan, por eso es que verla con los guantes puestos impresiona más a la familia Valle Álvarez.

“Siempre he sido como la chineada de la casa por ser la menor, mi papá está un poco nervioso, pero él sí está superemocionado porque siempre le ha gustado el boxeo. Toda mi familia me apoya, pero es cierto que aún les da un poco de miedo”, detalló

A Yoka el tiempo que le daban nervios y temor ver a su hermanita subirse al ring ya pasó, pues reconoce que ahora es una mujer hecha y derecha que va con todo.

“Los nervios los sentía antes, cuando Naomi debutó a nivel olímpico porque ella pasó a un deporte de contacto y fue un cambio drástico. Yo le decía que me dijera, sin que se sintiera presionada, que si no le gustaba no la volvía a presionar con el boxeo, pero ganó y me dijo que sí le gustaba bastante”

“Ahora ya no estoy nerviosa, más bien emocionada para que vean a Naomi y la clase de boxeo que tiene, que mi hermanita menor ya está creciendo, yo aún la veo pequeñita por ese cariño, pero a nivel profesional verla en carteleras me emociona muchísimo”, explicó la campeona del pueblo a La Teja.

🥊🥊 Naomy Valle, hermana menor de Yokasta Valle, debutará este viernes como profesional en el boxeo. Lo hará ante la nicaragüense Heidi Fernández en las 105 libras. Ella ya ganó su primera pelea en la báscula, nos contó que este viernes va con todo y buscará explotar los consejos de su hermana mayor, la campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Posted by La Teja on Thursday, February 24, 2022

Es claro que será difícil no relacionar a Naomi con su famosa hermana y es un hecho que iniciará su carrera con las comparaciones entre ambas, pero ese es uno de los detalles que han conversado y llevan tranquilas.

“Yo a las futuras generaciones les digo que no quiero que les cueste tanto como a mí, no solo a mi hermana, sino a otras chicas, pero tampoco Naomi se puede confiar y decir, como tengo una hermana campeona mundial la voy a llevar más suave, no es así.

“Naomi sabe que está con presión de la gente que dirá que tiene ser como Yoka, igual de buena que Yoka, pero ella ha trabajado mucho, ha entrenado a la par mía, sabe que para ser la mejor hay que tener disciplina y mucho amor al deporte”, añadió la hermana mayor.

La primera oportunidad de Naomi será vista a nivel mundial, pues la cartelera de este viernes en Hatillo será transmitida por Pro Bellum, una plataforma que transmite boxeo en todo el mundo, cuyo dueño fue uno de los fundadores de la reconocida empresa Golden Boy Promotions.