Naomy Valle confiesa que está haciendo trampa antes de que inicie Mira quién baila

Naomy Valle, boxeadora profesional, confesó que hace trampa en el concurso Mira quién baila y que aplicará una de sus principalas virtudes que usa en el boxeo para intentar ganar el concurso de baile.

Naomy Valle con un traje de los ensayos y sus guantes de boxeo. (Instagram )

Valle publicó en sus historias de Instagram, un video donde responde algunas preguntas y revela algunas curiosidades del concurso de Teletica, concernientes a su participación.

“Estoy superemocionada de participar en esta primera temporada de Mira quién habla, sí me gusta bailar, salsa, bachata en las fiestas pero no me considero una bailarina para nada”, dijo.

Naomy Valle luce muy fresca y será de las fichas que hay que seguir en la pista. (Instagram )

“Y les cuento que he estado haciendo un poquito de trampa, he estado yendo a bastantes clases de baile, ya hice salsa, entonces, voy un poquito adelantada para empezar a soltarme”, contó.

En cuanto a la virtud que le ha resultado en el boxeo que aplicará en el concurso, dijo: “Yo vine aquí a ganar, así como soy de disciplinada en el boxeo, lo voy a ser en la pista de baile, estoy lista para asumir ese reto”.

Esperemos a ver si Naomy saca sus mejores pasos en la pista y si se gana los aplausos del público.