Naomy Valle da un lindo mensaje en redes y vea la reacción de Glenda Peraza

Naomy Valle, campeona juvenil de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, hizo una linda publicación en sus redes sociales con un mensaje positivo, y la expresentadora Glenda Peraza reaccinó en total apoyo.

Naomy Valle, campeona mundial juvenil 108 libras (Instagram/Instagram)

Valle ganó este sábado el título mundial en una pelea en playa El Carmen, en México, contra Yelmi “la Mexicanita” Sánchez y este lunes apareció en sus redes, con algunas fotos.

“Quien te critica, no hace más que vos. Porque quien realmente está enfocado en crecer y mejorar, no pierde tiempo en juzgar a los demás. Sigue adelante, que el éxito se construye con disciplina, no con opiniones ajenas. ¡A darlo todo!“, dijo Valle.

Una de las primera en reaccionar fue Glenda, quien le puso aplausos, corazones rojos y palmas (como diciendo “deme esos cinco”).