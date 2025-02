Naomy Valle enfrentará la pelea más dura de su carrera ante mexicana con impresionante historial

Este sábado, Naomy Valle se meterá en la boca del lobo para enfrentar el combate más duro de su joven pero explosiva carrera.

Ambas peleadoras pasaron sin problema el pesaje. (Cortesía Mario Vega para LT/Cortesía Mario Vega para LT)

En frente tendrá a la mexicana Yelmi Sánchez, una peleadora que nunca ha perdido en su tierra, playa del Carmen, Quintana Roo. Pero Naomy no fue a México a turistear ni a probar tacos, llegó a robarse el show y el título mundial juvenil minimosca (108 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Casi nada.

La pelea arranca a las 10 de la noche y será transmitida por TD Más, en un evento que sacudirá el boxeo femenino en la región.

Sánchez tiene 13 combates profesionales, con 7 victorias, 3 derrotas y 3 empates, pero cada vez que ha peleado en playa del Carmen ha salido con el puño en alto. Esa es la racha que Naomy quiere romper.

Naomi Valle se siente con confianza. (Cortesía Mario Vega para LT/Cortesía Mario Vega para LT)

La costarricense también tiene un currículum que mete miedo, 13 peleas y la misma cantidad de triunfos. La 14 puede estar cerca, pero no será sencillo.

Después de un pesaje sin contratiempos y un careo intenso este viernes, la tica dejó claro que no viajó a México para sumar experiencia, sino para hacer historia.

“Sé que es un reto difícil, pero estoy preparada. No es fácil venir a la casa de la mexicana a pelear este título, pero vengo con todo”, aseguró, con una mirada que lo dice todo: ¡Está lista para la guerra!

Naomy ha estado entrenando en la altura de Jiquipilco, Toluca, con un campamento exigente bajo las órdenes de Jay ‘El Panda’ Nájar, el mismo entrenador que llevó a Yokasta Valle a la cima del mundo.

Y es que si hay alguien que ha servido de inspiración para Naomy, es su hermana Yokasta.

“Siempre me digo a mí misma que me preparé para esto. He esperado este momento durante años y lo voy a dar todo en el ring”, afirma con convicción.

Difícil

Sabe que su rival es brava, de las que nunca retroceden y tiran golpes sin descanso, pero la tica no se deja impresionar.

“Toda mexicana es aguerrida y va para adelante, pero ya tenemos un plan. Panda me dice qué debo hacer y yo lo ejecuto. No me intimida su récord aquí. También tengo un buen currículum”, dispara con confianza.

Sé que puedo, lo he trabajado fuerte y este 1 de marzo voy a darle un título mundial juvenil a Costa Rica" — Naomy Valle, boxeadora

Y mientras en Costa Rica el boxeo femenino sigue ganando terreno gracias a la revolución que inició su hermana, Naomy envía un mensaje a todas las mujeres que sueñan con ser campeonas.

Yokasta Valle estuvo presente como parte de la organización con su promotora Yoka Sports. (Cortesía Mario Vega para LT/Cortesía Mario Vega para LT)

“Este es un deporte dominado por hombres, pero aquí estamos en la pelea estelar. Estamos haciendo historia. Yoka Sports (la promotora fundada por Yokasta) y TM Boxing Promotions (con la que se unió para esta cartelera) están abriendo puertas y esto es solo el comienzo”, sentenció.

Este sábado Naomy Valle va con todo, sin miedo, sin excusas y con un solo objetivo: traer el título mundial a Costa Rica.